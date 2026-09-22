¿Sabes cuántas personas habitan México? Esta es una de las dudas que más despiertan interés entre la población y, este martes 22 de septiembre, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEG) lo dio a conocer tras actualizar la cifra oficial de mexicanos.

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Intercensal (EIC) 2025, en México residen 130.9 millones de personas, es decir, la población aumentó 4.8 millones con respecto a los resultados de 2020.

La mayoría de los mexicanos siguen siendo mujeres, ya que representan el 51.9%, mientras que los hombres son el 48.1%.

El #INEGI presenta los resultados de la #EncuestaIntercensal (EIC) 2025. Estos se generan a partir de información que se recabó entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025. La muestra para este ejercicio fue de poco más de 7.3 millones de viviendas particulares habitadas.… pic.twitter.com/8XbXI8AxVp — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 22, 2026

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Mexicanos no se mudan del estado donde nacieron, según el INE

El estudio del INEGI reveló que del total, 130.4 millones de personas que habitan una vivienda particular y de esta cifra, el 82.2% viven la misma entidad donde nacieron, es decir, que los mexicanos no suelen mudarse a otros estados.

En tanto, el 16.8% aseguró que habita en una entidad distinta al estado en el que nació.

El Estado de México (Edomex) se mantuvo como el estado más poblada del país con 17.6 millones, seguida de la Ciudad de México (9.2 millones), Jalisco (8.6 millones) y Veracruz (7.9 millones).

Mientras que las que tienen menos habitantes son Campeche (967 mil personas), Baja California Sur (955 mil) y Colima (759 mil).

Así viven los extranjeros en México, según la encuesta más reciente del INEGI

Lo que ha crecido es la migración extranjera respecto a 2020 según el instituto, puesto que se contabilizaron un millón 169 mil 853 personas y actualmente hay un millón 170 mil 30 personas. La mayor parte de éstos se concentran en Baja California, Ciudad de México y Chihuahua.

Aunque aún es baja, ya que representa el 0.9% del total de población en el país. Es importante mencionar a mayoría de los extranjeros que vive en México provienen de Estados Unidos (57.1%), seguida de Venezuela (6.5%) y Cuba (5.3%). Además, el 50.7% de los extranjeros en el país tienen la nacionalidad mexicana.

La población en México envejece

Finalmente, se dio a conocer que la población de niñas, niños y adolescentes disminuye en el país, ya que la composición demográfica nacional pasó de 29 a 32 años en 2020 a 32 años en 2025.

Hay muchas factores para este resultado, pero uno de los que destaca es que disminuyó de 2.1 a 1.9 el promedio de nacimientos en el país.

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