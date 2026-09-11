Condusef avisa a quienes buscan un préstamo urgente: “11 instituciones financieras sufrieron suplantación de identidad”

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), alertó sobre la suplantación de identidad de once instituciones financieras registradas legalmente en agosto de 2026. Los defraudadores buscan captar a personas que solicitan un préstamo urgente y les cobran comisiones que nunca reembolsan a las víctimas.

El organismo identificó que las empresas falsas usan logotipos, razones sociales y datos administrativos de firmas legítimas para simular una operación autorizada. La treta ocurre a través de medios impresos y digitales que replican materiales oficiales del Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros, o SIPRES.

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¿Cuáles son las 11 instituciones financieras afectadas?

Las entidades debidamente inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros reportaron el uso indebido de su marca ante la autoridad reguladora. Condusef publicó el listado para que cualquier usuario verifique la lista antes de contratar un servicio y evite caer en el engaño de las firmas que sufrieron la suplantación de identidad.

BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

APX SF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Procesos Sistemáticos del Bajío, S.A., SOFOM, E.N.R.

SDIF México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Ecopem, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Gratiam Capitale, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Alternativas Financieras para tu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Naica Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Fondeo Horizonte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

BTG Pactual Gestora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Sura Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

¿Cómo opera el engaño y qué riesgos existen para los usuarios?

La suplantación es realizada por personas físicas o despachos no autorizados que prometen otorgar financiamientos con supuestas facilidades de pago inmediato. Para ganar la confianza del solicitante, los defraudadores exhiben documentos con logotipos y datos administrativos falsificados que pertenecen a las empresas reales.

🚨 En agosto, 𝟭𝟭 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿𝗮𝘀 reportaron suplantación de identidad.



⚠️ Verifica la institución en 𝗦𝗜𝗣𝗥𝗘𝗦 y no entregues dinero por adelantado.

👉 https://t.co/pVwgaCd2KQ



📰 Lee el #comunicado completo: https://t.co/tv0RgqfW2y pic.twitter.com/6S7hZp3hOx — CONDUSEF (@CondusefMX) September 8, 2026

Una vez establecido el contacto, los supuestos ejecutivos solicitan depósitos por concepto de gestión, apertura, seguros o comisiones previas. Cuando el usuario transfiere el dinero, los estafadores interrumpen la comunicación de forma inmediata y no entregan el crédito ni devuelven los fondos depositados.

¿Qué medidas se deben tomar para evitar fraudes financieros?

Para prevenir pérdidas económicas, Condusef emitió una serie de recomendaciones indispensables para cualquier persona que busque contratar un servicio financiero. La comisión insiste en que la verificación previa evita la mayoría de estos fraudes.

Verificar el estatus en el SIPRES: hay que ingresar al portal oficial antes de firmar cualquier contrato o dar datos personales, para validar domicilio fiscal, correo institucional y teléfonos de la entidad.

No pagar adelantos: las instituciones financieras reales nunca condicionan la entrega de un crédito al pago anticipado de dinero por ningún concepto.

Confirmar con las Unidades Especializadas: los usuarios pueden contactar directamente a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de la empresa para comprobar la identidad del ejecutivo o asesor que los atiende.

Seguir estos tres pasos reduce el riesgo de caer en una estafa financiera antes de firmar cualquier contrato. La verificación en el SIPRES sigue siendo el filtro más efectivo contra la suplantación de instituciones financieras legítimas.

Cualquier persona que reciba una oferta de préstamo urgente debe confirmar el registro de la empresa en el portal del SIPRES antes de entregar dinero o datos personales. La prevención sigue siendo la mejor defensa contra el fraude financiero en México.

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