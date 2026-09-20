A 99 km de CDMX, este parque acuático de Ixtapan de la Sal tiene aguas termales a 38.5 °C y abre todos los días: esto cuesta la entrada en septiembre 2026

A unos 99 kilómetros de CDMX, en Ixtapan de la Sal, hay un lugar donde el plan no necesariamente tiene que ser subir a un tobogán: también puedes meterte a unas aguas termales que brotan de la tierra a 38.5 °C. El Balneario Termal del Parque Acuático Ixtapan es una opción para pasar unas horas entre agua caliente, tinas y espacios para relajarse.

Su principal atractivo es que las aguas termales que brotan de la tierra contienen minerales que también influyen en su color, el cual puede cambiar según la época del año.

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¿Cuánto cuesta entrar a las aguas termales de Ixtapan?

Para quienes quieren visitar únicamente el área de aguas termales, el precio es de $115 por persona. Esta modalidad permite acceder al Balneario Termal sin necesidad de comprar la entrada general al Parque Acuático.

También aparece una tarifa de $45, pero corresponde a una situación distinta: es el costo adicional para quienes ya ingresaron al Parque Acuático y quieren sumar el acceso al Balneario Termal. Por ello, para una visita exclusiva a las aguas termales, el precio que se debe considerar es el de $115.

El Balneario Termal tiene un horario de 7:00 a 17:30 horas todos los días, por lo que se puede organizar una visita desde temprano y aprovechar buena parte de la jornada.

¿Por qué el agua de Ixtapan tiene ese color?

Uno de los rasgos que distinguen a estas aguas es su tonalidad, relacionada con los minerales presentes en el agua geotérmica. De acuerdo con la información del sitio, el agua surge del subsuelo a aproximadamente 38.5 °C y su color puede presentar variaciones durante el año.

Además de su temperatura, el atractivo está relacionado con la experiencia de relajación. El espacio cuenta con zonas como tinas y otras áreas destinadas al descanso, por lo que puede ser una alternativa para quienes prefieren un plan tranquilo en lugar de las atracciones acuáticas tradicionales.

¿Qué está abierto en septiembre de 2026?

Para septiembre hay una consideración que conviene tener presente antes de planear la visita. El Parque Acuático Ixtapan permanecerá cerrado del 1 de septiembre al 2 de octubre de 2026, pero esto no implica el cierre de todas sus áreas.

El aviso vigente señala que el Balneario Termal y Shangri-La Spa permanecen abiertos todos los días. También continúan disponibles otras áreas como la Alberca Tropical y las tinas.

Durante este periodo, las opciones que permanecen abiertas incluyen:

Balneario Termal: todos los días, de 7:00 a 17:30 horas

todos los días, de 7:00 a 17:30 horas Alberca Tropical

Tinas

Spa

Shangri-La Spa

¿Cómo llegar desde CDMX a Ixtapan de la Sal?

Ixtapan de la Sal se encuentra a aproximadamente 99 kilómetros de Ciudad de México, aunque la distancia y el tiempo de recorrido pueden variar según el punto de partida y la ruta elegida.

Desde la capital se puede tomar la autopista México-Toluca y continuar hacia Tenango del Valle e Ixtapan de la Sal. El sitio oficial del parque señala que desde la zona de La Venta el recorrido es de alrededor de 80 kilómetros, con un tiempo aproximado de poco más de una hora, sin considerar el trayecto previo desde otros puntos de CDMX.

Una vez en Ixtapan de la Sal, el Parque Acuático se encuentra en la zona de San Gaspar. Así, para septiembre de 2026, el plan puede centrarse en las aguas termales y las áreas de descanso, con un acceso de $115 por persona al Balneario Termal y un horario de 7:00 a 17:30 horas.

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