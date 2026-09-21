SEP confirma cuándo SÍ pueden usar el celular en la escuela; estas son las reglas

Este lunes, el Gobierno de México anunció un acuerdo nacional que cuenta con el respaldo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas primarias y secundarias.

Por tal motivo, es normal que padres y madres de familia tengan dudas respecto de cuándo sí podrán usar los alumnos los teléfonos celulares. Si es tu caso, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te informamos cuáles son las reglas de esta nueva medida.

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¿La SEP prohibirá los celulares en primaria y secundaria?

La prohibición del uso de celulares en las escuelas entrará en vigor a partir del 3 de noviembre durante el ciclo escolar 2026-2027. A partir de esta fecha, los alumnos de educación básica podrán llevar sus celulares a la escuela, pero deberán de dejarlos guardados en sus mochilas, durante toda la jornada escolar.

📱No más celulares en clases: a partir del 3 de noviembre, alumnos de primaria y secundaria deberán mantener celulares, tabletas y computadoras en sus mochilas, incluso durante el recreohttps://t.co/5UzNY80z1A — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 21, 2026

Y si te estabas preguntando si tus hijos podrán usar los celulares durante el recreo, la respuesta es no. De acuerdo con la SEP, los estudiantes de educación básica solo podrán sacar sus celulares en caso de emergencia. Pero, ¿entonces quiénes son los únicos estudiantes que sí pueden usar sus celulares en la escuela? Te contamos las excepciones a la regla.

Reglas SEP: ¿Quiénes y cuándo pueden usar el celular en la escuela?

Según las reglas de la nueva medida que prohíbe el uso de celulares en las escuelas, en el caso del nivel medio superior, la SEP señala que cada plantel deberá de acordar las restricciones que considere necesarias para garantizar el uso responsable del celular y que tenga fines pedagógicos.

Igualmente, los alumnos de licenciatura podrán usar sus celulares en las universidades, siempre y cuando respeten las políticas para promover una ciudadanía digital responsable.

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