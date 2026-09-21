¿Hay clases mañana en Michoacán? SEP suspende actividades por huracán Polo en varios municipios

La Secretaría de Educación del Estado (SEE) de Michoacán anunció que se suspenden clases los días martes 22 y miércoles 23 de septiembre de 2026, en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos en siete municipios de la Región Sierra-Costa debido al avance del huracán Polo.

Las autoridades escolares tomaron esta decisión con el objetivo de garantizar el bienestar de alumnos, profesores y personal de los distintos planteles, debido al pronóstico de lluvias intensas en la entidad en los próximos días.

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¿Qué escuelas estarán cerradas por el huracán Polo en Michoacán?

A través de un comunicado, la Secretaría de Educación Pública estatal informó que las escuelas que permanecerán cerradas en los próximos dos días son las que se encuentran en los siguientes municipios del estado:

Aquila

Coahuayana

Chinicuila

Coalcomán

Lázaro Cárdenas

Arteaga

Tumbiscatío

SEP suspende clases en Michoacán SEP suspende clases en Michoacán por el paso del huracán Polo. (Facebook)

Recomendaciones de la SEP por el huracán Polo

Asimismo, las autoridades escolares exhortan a las familias michoacanas a extremar precauciones y aplicar medidas básicas de prevención:

Evitar cruzar cauces o zonas de deslave

o zonas de deslave Proteger documentos y aparatos en casa

Asimismo, recomendaron a las escuelas de los municipios que resultarán afectados por el paso del huracán Polo que resguarden en áreas altas el equipo de cómputo y material didáctico de las escuelas.

¿El huracán Polo pasará cerca de Michoacán?

Sí, el huracán Polo pasará muy cerca de las costas de Michoacán y se prevé que se desplace de forma paralela al litoral del Pacífico mexicano. Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional indican que podría alcanzar una categoría 4 o 5 conforme avance frente a las costas de Michoacán, Colima y Guerrero.

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