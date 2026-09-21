¿Te imaginas comenzar tu carrera profesional trabajando para la NASA? La agencia es espacial estadounidense mantiene abierta esta semana la convocatoria de su programa Pathway Internships, una iniciativa que puede convertirse en una puerta de entrada al trabajo de tiempo completo dentro de la institución.

Para la edición Spring 2027, las solicitudes están abiertas a partir de hoy lunes 21 y hasta el viernes 25 de septiembre de 2026, mientras que las prácticas comenzarán a partir del 25 de enero de 2027.

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NASA Pathways Internships are a direct pipeline to full-time employment at @NASA.



Applications for these multi-semester federal internships are due Friday, Sept. 25.



To explore available opportunities, find FAQs & learn how to apply, visit: https://t.co/ybdfeUDwKy. pic.twitter.com/TYCl289Hl5 — Learn With NASA (@LearnWithNASA) September 21, 2026

¿Qué son las NASA Pathways Internships? La mejor ruta para conseguir trabajo en la agencia

A diferencia de una práctica de corta duración, Pathways de la NASA está diseñado para como un programa federal de varios semestres, durante el cual los estudiantes realizan diferentes asignaciones relacionadas con su formación académica.

NASA señala que, al concluir sus estudios y cumplir satisfactoriamente con el programa, los participantes pueden ser considerados para puestos permanentes o temporales de servicio civil sin necesidad de presentar una nueva solicitud de empleo.

Así puedes conseguir una pasantía que puede convertirse en empleo La convocatoria de internships de la NASA cierra este 25 de septiembre. (NASA)

¿Qué carreras busca la NASA?

La convocatoria Spring 2027 incluye oportunidades en áreas como:

Ingeniería aeroespacial

Ingeniería mecánica

Ingeniería eléctrica

Computación

Ciencias físicas

Seguridad ocupacional

Higiene industrial

Tecnología de ingeniería.

Entre las carreras elegibles aparecen también:

Matemáticas

Física

Química

Astronomía

Ciencias planetarios

Robótica

Mecatrónica.

¿Quién puede aplicar al programa Pathway Internships de la NASA?

Entre los requisitos para acceder al programa Pathway Internships de la NASA se encuentran: Ser ciudadano estadounidense, tener al menos 16 años, estar inscrito o aceptado en una institución educativa acreditada, mantener un promedio acumulativo mínimo de 2.9 sobre 4.0, además de poder completar al menos 480 horas de trabajo antes de terminar los estudios.

La solicitudes se realizan mediante USAJOBS y NASA recomienda preparar con anticipación el perfil y el currículum, ya que las vacantes permanecen abiertas durante un periodo muy corto. La pregunta para quienes sueñan con trabajar en la exploración espacial es inevitable: ¿Y si una Internship fuera el primer paso para convertir ese sueño en una carrera dentro de la NASA?

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