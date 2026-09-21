Jorge Ramos Campirán, abogado en Edomex: “Hay dos formas de tramitar la Voluntad Anticipada: con un notario o en cualquier institución de salud pública en México”

La Voluntad Anticipada permite dejar por escrito qué cuidados y tratamientos médicos se quieren recibir o rechazar si en el futuro una enfermedad terminal impide expresar esa decisión. Gracias a este documento, familiares y médicos pueden conocer la voluntad de la persona sin tener que decidir por ella.

Ante esto, y para todos aquellos que no conocen este trámite, surge una duda práctica: ¿dónde se tramita y qué se necesita? El abogado y notario Jorge Ramos Campirán explicó en un video que existen dos principales vías: acudir ante un notario o realizar el procedimiento dentro del sistema de salud. En el Estado de México, cada opción funciona de manera distinta y tiene requisitos propios.

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¿Qué documentos se necesitan para hacer la Voluntad Anticipada ante notario?

A través de su canal de YouTube “La Hora del Notario”, Ramos Campirán explicó que quien decida realizar el trámite ante notario debe acreditar su identidad y expresar personalmente su voluntad.

Entre los requisitos que menciona están:

Acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial

Datos generales del solicitante

Acudir con dos testigos

Ser mayor de edad

Tener capacidad para expresar libremente la decisión

Con esta información, el notario prepara una escritura en la que quedan asentadas las decisiones de la persona sobre la atención que desea recibir si en el futuro enfrenta una enfermedad terminal.

¿Cómo se hace en una institución de salud?

La segunda vía se realiza mediante un Acta de Voluntad Anticipada dentro de una institución de salud.

En el Estado de México, este procedimiento está dirigido a pacientes que ya se encuentran en una situación terminal o cercana a limitar sus capacidades de decisión. El documento se llena con apoyo de personal autorizado y también requiere la participación de dos testigos.

Además de los datos personales, se registra información sobre el estado de salud y los cuidados o tratamientos que el paciente desea recibir o rechazar.

Una vez formalizada, el acta se notifica a la Coordinación de Voluntades Anticipadas del Estado de México para su registro.

¿Cuánto cuesta hacer la Voluntad Anticipada?

El costo depende de la vía elegida. En el Estado de México, el Acta de Voluntad Anticipada realizada en una institución de salud es gratuita.

Ante notario sí hay un costo. El último arancel oficial localizado, correspondiente a 2025, estableció un monto máximo de 34 UMA para este trámite. Si se toma como referencia el valor de la UMA en 2026, de $117.31, equivaldría a alrededor de $3,989 pesos.

Sin embargo, como el arancel corresponde a 2025, antes de acudir conviene confirmar directamente con la notaría el precio vigente en 2026 y preguntar si existe algún gasto adicional.

Para más información, está disponible la Coordinación de Voluntades Anticipadas del Edomex en el teléfono 722 214 7520 y en el correo voluntadesanticipadas@edomex.gob.mx.

¿Hay que estar enfermo para acudir con un notario?

La vía notarial permite dejar preparada la decisión antes de encontrarse en una situación terminal, siempre que la persona sea mayor de edad y pueda expresar libremente lo que quiere.

Ramos Campirán insiste en que la ventaja está justamente en anticiparse. La idea es tomar estas decisiones con tiempo y no tener que resolverlas en medio de una enfermedad grave, cuando también pueden existir preocupaciones familiares y gastos médicos.

“Hay que tomar decisiones, hay que valorarlo en su justa dimensión”, señaló el notario, quien destaca que la Voluntad Anticipada parte de la autonomía de cada persona para decidir qué quiere que ocurra si enfrenta una situación de este tipo.

En cambio, el acta dentro de una institución de salud está relacionada con pacientes que ya enfrentan una condición médica contemplada por la legislación. Por eso, la diferencia no está solo en dónde se realiza el trámite, sino también en el momento en que puede utilizarse cada vía.

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