¿Cambia la pirotecnia en Querétaro? La iniciativa en Legislatura que propone un giro radical y busca reemplazar fuegos artificiales por drones

Una propuesta legislativa en Querétaro pone el foco en la regulación de la pirotecnia y su posible reemplazo gradual por tecnologías más seguras. La diputada Tere Calzada Rovirosa, coordinadora del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, presentó ante el Congreso local una reforma que no busca prohibir los espectáculos pirotécnicos, sino disminuir los riesgos que generan para la población, los animales y el medio ambiente.

La iniciativa se suma a los espectáculos con drones como alternativa viable y se alinea con la agenda nacional que impulsa la diputada federal Laura Ballesteros.

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¿Qué busca la iniciativa de la diputada sobre la pirotecnia en Querétaro?

La reforma plantea una transición estructurada de 365 días para que los productores artesanales de pirotecnia migren hacia alternativas de bajo impacto sonoro, entre ellas la pirotecnia fría y los espectáculos con drones. La legisladora explica que la medida protege la economía de las familias que dependen de este oficio y, al mismo tiempo, prioriza la seguridad pública.

La propuesta también exige que los eventos públicos que planeen usar pirotecnia obtengan un dictamen previo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), instancia que evaluará el impacto ambiental y acústico de cada espectáculo. Este filtro busca ordenar el uso de artificios en ferias, fiestas patronales y celebraciones cívicas del estado.

La legisladora pone particular atención en la pólvora blanca, sustancia que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica como corrosiva, inflamable y cancerígena. El texto de la iniciativa advierte que el peligro no termina con la explosión, sino que continúa en los residuos que la ciudadanía respira después de cada quema, entre ellos sodio, cobre, estroncio, litio, antimonio, magnesio y aluminio.

Los espectáculos con drones aparecen como alternativa central de la reforma. (Crédito: TikTok AztecaQuintanaRoo / @tvaztecaqroo)

La propuesta llega en coordinación con la diputada federal Laura Ballesteros, lo que ubica el esfuerzo queretano dentro de una estrategia nacional orientada a modernizar la normativa sobre explosivos y espectáculos pirotécnicos en distintos estados del país.

¿Cuáles son los riesgos que motivan la reforma pirotécnica?

Los promotores de la iniciativa citan datos de Protección Civil a nivel nacional: entre 2003 y el año en curso se registran 649 accidentes relacionados con pirotecnia, con un saldo de 2 mil 65 personas lesionadas y cerca de 500 fallecidos. La legisladora pide a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), responsable del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, reforzar la vigilancia sobre permisos, venta ilegal y almacenamiento irregular de pólvora.

En Querétaro, la iniciativa recuerda dos antecedentes concretos: el accidente del 15 de mayo en Landa de Matamoros, donde dos adultos mayores resultaron lesionados, y la explosión de 2018 en Fuentezuelas, Tequisquiapan, que dejó 8 personas fallecidas y más de 50 heridas durante una celebración religiosa. Ambos casos refuerzan el argumento de que la producción artesanal sin control de calidad representa un riesgo constante para las comunidades.

El texto legislativo también señala el impacto en grupos vulnerables: los petardos y la pirotecnia sonora provocan crisis de ansiedad en personas con trastorno del espectro autista y en quienes son hipersensibles al ruido, además de afectar a mascotas como perros, gatos y aves, así como a la fauna silvestre local.

Por último, la iniciativa vincula estos riesgos con la contaminación atmosférica: la quema de pirotecnia libera partículas PM 2.5 y monóxido de carbono, elementos que pueden derivar en crisis respiratorias en pacientes con asma o enfermedades cardiovasculares, un dato que suma presión sanitaria al debate ambiental.

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