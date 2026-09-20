¿Huracán rumbo a México? NOAA vigila sistema tropical que podría fortalecerse en las próximas horas

Un nuevo sistema tropical mantiene bajo vigilancia a las autoridades meteorológicas mientras avanza frente a las costas del Pacífico mexicano. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), dependiente de la NOAAA, informó este domingo 20 de septiembre que mantiene el monitoreo sobre una zona de baja presión localizada aproximadamente a unos 640 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

El organismo señaló que las condiciones ambientales son favorables para su desarrollo y que podría convertirse en una depresión tropical e incluso cobrar la fuerza de un huracán durante los próximos días, mientras se desplaza generalmente hacia el norte frente al suroeste de México.

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Alerta en el Pacífico: vigilan posible ciclón frente a costas de México NOAA sigue de cerca sistema tropical frente a México: ¿podría convertirse en huracán? (Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos)

¿Existe riesgo de huracán para las costas mexicanas?

Por ahora, el NHC recomienda que quienes se encuentren en las costas suroeste y oeste-centro de México sigan la evolución del sistema. Sin embargo, el pronostico actual no permite afirmar que habrá un impacto directo, ni que el fenómeno alcanzará necesariamente categoría de huracán mayor.

La vigilancia es especialmente porque el Pacífico oriental mantiene actividad ciclónica. El NHC también reporta a Odalys como tormenta tropical, ubicada a más de mil millas al suroeste del extremo sur de Baja California.

¿Qué significa esto para México?

El escenario todavía puede cambiar conforme el sistema se organice y avance; por ello es importante seguir el monitoreo constante, ya que este sistema podría convertirse en un huracán de categoría 4 o 5; por eso hay que permaneces atentos a la información oficial disponible.

La población de las zonas costeras debe mantenerse atenta a los avisos del Servicios Meteorológico Nacional y del Centro Nacional de Huracanes, particularmente durante las próximas 24 a 72 horas; ¿El sistema llegará a convertirse en huracán? Su evolución será clave para determinar el riesgo real para México.

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