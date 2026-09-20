El grave error al conducir en las calles de Querétaro por el que terminarás 36 horas en prisión y perderás el auto en septiembre 2026

Correr una carrera clandestina al conducir por las calles de Querétaro activa el castigo más severo del reglamento vial vigente en la entidad. Quien organiza o participa en esta maniobra de riesgo enfrenta hasta 36 horas de arresto administrativo, sin opción a pagarlo en dinero, además de una multa que asciende a $3,519.30 pesos.

El vehículo termina de forma inmediata en el depósito vehicular oficial y el conductor pierde seis puntos de su licencia de conducir. Los operativos contra las competencias en la vía pública se intensifican a partir de septiembre de 2026 en todo el estado.

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¿Qué pasa si te descubren en un arrancón en las calles de Querétaro?

Cualquier conductor sorprendido en una carrera clandestina enfrenta el proceso administrativo más estricto de la entidad. La detención ocurre de forma inmediata y el infractor queda a disposición de un Juez Cívico en cuanto un agente confirma la conducta.

El fundamento legal de esta sanción se ubica en el Artículo 66 del Reglamento de Tránsito para el Estado de Querétaro, fracción II, que prohíbe organizar o participar en competencias vehiculares de alta velocidad, acrobacias y maniobras riesgosas en la vía pública.

La resta de seis puntos en la licencia se suma de manera automática a la remisión inmediata del vehículo, sin que el conductor pueda evitarla con un pago. Para mantenerte al tanto de este tipo de sanciones viales,

El vehículo utilizado en la maniobra sale directo hacia el depósito vehicular, sin importar el modelo o el valor del automóvil. El propietario pierde acceso al auto hasta acreditar el pago del arrastre y la multa, un trámite que suma costos extra cada día de retraso.

El vehículo va directo al corralón si te sorprenden en un arrancón. (Crédito: Istock)

La licencia de conducir también sufre un golpe directo, pues se restan seis puntos de forma automática al infractor. Acumular sanciones similares en poco tiempo eleva el riesgo de suspensión del documento y complica los trámites vehiculares futuros ante la autoridad estatal.

¿Cómo evitar la sanción por arrancones en Querétaro?

La recomendación más simple consiste en evitar cualquier reto de velocidad en avenidas o calles con tránsito habitual. Las autoridades vigilan puntos específicos de la ciudad donde estas conductas se reportan con mayor frecuencia.

Circular dentro de los límites de velocidad marcados reduce el riesgo de una detención y evita el traslado del vehículo al corralón. Respetar la señalización vial también disminuye la posibilidad de una multa económica y protege los puntos de la licencia vigente.

Ante cualquier duda sobre las sanciones vigentes, conviene consultar directamente a la autoridad municipal antes de participar en algún reto vial. Conocer las reglas evita sorpresas y previene la pérdida del vehículo por una decisión impulsiva, además de resguardar el historial de conducción limpio.

Evitar las carreras clandestinas en la vía pública es la única forma de proteger tu vehículo y tu licencia de conducir. Circular con precaución también protege tu bolsillo, ya que las multas superan los tres mil pesos en la mayoría de los casos.

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