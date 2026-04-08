El municipio de Querétaro que está ofreciendo 50% de descuento en el pago de predial a estas personas

Un grupo de ciudadanos de Querétaro se verá beneficiado por importantes descuentos en el pago de predial como resultado del programa “Tu Ciudad Contigo 2026”, aprobado por el municipio de Corregidora.

Recientemente, el presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, y los integrantes del Honorable Ayuntamiento aprobaron en sesión ordinaria y por unanimidad “Tu Ciudad Contigo 2026”. El programa prevé descuentos de hasta el 50% para un grupo de ciudadanos en particular.

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Quiénes se verán beneficiados con un descuento en el pago de predial

La medida de Corregidora prevé descuentos en el pago del impuesto predial para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. En efecto, las personas de Querétaro que se verán beneficiadas son:

Adultos mayores.

Pensionados.

Jubilados.

Personas con algún tipo de discapacidad.

Madres y padres solteros de Corregidora.

Con esta decisión se pretende apoyar la economía de los ciudadanos de este municipio de Querétaro que están transitando momentos difíciles. Asimismo, se busca incentivar el pago del impuesto predial, afirmó el presidente municipal.

Cuál será el descuento en el pago predial para este grupo de ciudadanos

De acuerdo con lo previsto, los beneficios en el pago de predial alcanzarán un 50% de descuento en Corregidora, confirmó María del Socorro González, directora de Ingresos de la Secretaría de Tesorería y Finanzas del Municipio.

“Este apoyo es directamente al impuesto predial y depende de los ingresos mensuales, así como el valor catastral de sus predios”, completó la funcionaria. Además, la directora de ingresos de este municipio de Querétaro enumeró cuáles son las condicionantes para recibir el beneficio:

Que el ciudadano tenga solo una vivienda a nivel municipal.

Vivir en el domicilio.

No rentar total o parcialmente el inmueble.

No contar con establecimiento comercial en dicho inmueble.

Cuáles son las fechas clave a tener en cuenta para recibir el descuento del 50% en el pago de predial

Es importante que quienes aspiren a aplicar a este descuento en el pago del impuesto tengan en cuenta que la recepción de documentos para todos los interesados en los beneficios será del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026. En tanto, podrán hacer uso del beneficio al 31 de octubre del 2026.

Las personas que quieran recibir mayor información sobre el programa “Tu Ciudad Contigo 2026” pueden consultar la página web oficial de Corregidora o bien comunicarse a través del chatbot 449 462 1002.