Edomex obliga a ceder el paso en la carretera aunque vayas al límite de velocidad permitido

Miles de conductores en el Estado de México creen que respetar el límite de velocidad basta para evitar sanciones en la carretera. Sin embargo, el reglamento vial de Edomex marca una diferencia clara: la velocidad permitida y la obligación de ceder el paso son reglas independientes que deben cumplirse al mismo tiempo.

El Reglamento de Tránsito del Estado de México detalla en qué situaciones específicas aplica esta preferencia, desde la incorporación a una vía primaria hasta el rebase en carreteras de doble sentido.

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¿Qué exige el Reglamento de Tránsito del Estado de México sobre las preferencias de paso?

El Artículo 76 no deja margen de interpretación en Edomex: cualquier vehículo que se incorpore a una carretera queda obligado a ceder el paso a quienes ya circulan por ella. La norma no distingue entre automóviles particulares, motocicletas o unidades de carga, y tampoco exime a quien mantiene una velocidad baja o dentro del límite permitido. El texto del reglamento mexiquense señala que la prioridad corresponde siempre a los vehículos que ya están en movimiento sobre la vía principal.

La obligación se extiende a otras maniobras cotidianas. Al rebasar a otro vehículo, el conductor que adelanta debe cerciorarse de que la maniobra sea segura antes de reincorporarse a su carril, según lo establece el mismo cuerpo normativo. La preferencia de paso también rige en cruceros sin semáforo, donde el vehículo que llega primero a la intersección tiene derecho a continuar su marcha, y quien se aproxima después debe esperar, sin importar la velocidad a la que circule.

El Artículo 90, fracción XI, del reglamento suma un matiz importante: pide a los conductores extremar precauciones respecto a las preferencias de paso en situaciones específicas, entre ellas al incorporarse a cualquier vía, al pasar un crucero, al rebasar, al cambiar de carril o al dar vuelta a la izquierda, a la derecha o en “U”. Esta lista amplía el alcance del Artículo 76 y confirma que la velocidad reglamentaria y el derecho de paso operan como dos filtros distintos de la misma infracción, no como reglas alternativas.

ceder el paso auto El Artículo 76 del reglamento obliga a ceder el paso al entrar a una vía primaria (Imagen generada con IA)

En la práctica, esto significa que un conductor puede circular exactamente al límite de velocidad permitido y, aun así, cometer una infracción si no respeta la prioridad de otro vehículo. El resultado final depende siempre de la situación específica del tramo carretero, no únicamente del velocímetro.

¿Cuáles son las sanciones y otros casos donde aplica ceder el paso en el Edomex?

El incumplimiento de estas disposiciones no es menor en términos económicos. No ceder el paso o invadir un crucero se sanciona con una multa de entre 21 y 40 Unidades de Medida y Actualización, lo que equivale a un rango de $2,463 a $4,692 pesos, con base en la UMA 2026 ($117.31 pesos).

El reglamento contempla otro supuesto frecuente en carreteras de doble sentido: cuando el carril derecho está obstruido por algún obstáculo, el conductor debe ceder el paso a quienes circulan en sentido contrario por la parte libre de la vía, conforme al Artículo 81, fracción II, del reglamento mexiquense. Esta regla aplica incluso si el vehículo que invade el carril contrario mantiene una velocidad moderada, porque la prioridad recae en quien ya ocupa ese espacio de circulación.

Los agentes de tránsito del Estado de México pueden levantar la infracción correspondiente en el momento, siempre que muestren al conductor el artículo infringido y la sanción aplicable, tal como lo marca el propio reglamento. El pago de la multa no exime de la responsabilidad civil en caso de que la falta de preferencia de paso derive en un accidente con daños materiales o personales.

En suma, la velocidad y la preferencia de paso conviven como dos obligaciones paralelas dentro del mismo reglamento, y ambas deben cumplirse para evitar una sanción en cualquier carretera de Edomex.

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