Día Mundial del Turismo: experiencias para conectar con la cultura mexicana en Jalisco, según la Sectur

Se acerca el Día Mundial del Turismo y muchas personas se preparan para celebrar la fecha. ¿Qué mejor que conmemorar este día viajando por el país? Si estás pensando en visitar Jalisco y vivir una experiencia “100% mexicana”, entonces estos son los lugares y las actividades que no te puedes perder, según VisitMexico y la Secretaría de Turismo (Sectur) de México.

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¿Qué experiencias recomienda la Secretaría de Turismo para vivir la cultura en Jalisco?

En el marco del Día Mundial del Turismo, VisitMexico y la Secretaría de Turismo de México compartieron en redes sociales una selección de experiencias que, según señalan, solo pueden vivirse en Jalisco y que conectan con lo que definen como “el corazón cultural de México”.

Entre las propuestas se incluye abordar un tren de pasajeros que recorre paisajes de agaves, y vivir la experiencia de ser charro por un día. También se menciona una visita a la que describen como la cantina más grande del mundo, ubicada en Tlaquepaque.

Otras dos recomendaciones apuntan a la música y la bebida más representativas del estado: escuchar mariachi en el Pueblo Mágico de Cocula, señalado como el lugar de origen de este género musical, y participar de una cata de tequila en el Pueblo Mágico de Tequila.

¿Cuándo es el Día Mundial del Turismo y cuál será el tema en 2026?

Cada 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, una fecha establecida por la Organización Mundial del Turismo (OMT) desde 1980, en conmemoración de la adopción de los Estatutos de la OMT el 27 de septiembre de 1970. La elección de esa fecha no es casual: coincide con el cierre de la temporada alta en el hemisferio norte y el inicio de la temporada en el hemisferio sur, señala ONU Turismo.

Según explica esa entidad, la edición 2026 de esta efeméride pondrá el foco en cómo la inteligencia artificial puede transformar el sector, ayudando a construir un turismo más inteligente, inclusivo y sostenible. El objetivo, según el organismo, es que la tecnología permita tomar mejores decisiones, reforzar capacidades y mejorar tanto la experiencia como la gestión de los destinos turísticos.

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