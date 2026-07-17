“Fuera Tiliches” en Corregidora: así puedes deshacerte gratis de muebles, llantas y colchones

Deshacerse de muebles viejos, colchones, llantas u otros objetos de gran tamaño suele convertirse en un problema porque el camión recolector de basura no los retira durante el servicio habitual. Para atender esta situación, el municipio de Corregidora mantiene activo el programa “Fuera Tiliches”, un servicio gratuito dirigido a los habitantes de la demarcación.

La iniciativa busca evitar que este tipo de residuos terminen abandonados en calles, lotes baldíos o espacios públicos. En lugar de sacarlos a la vía pública, las personas pueden solicitar que una brigada municipal acuda a recogerlos directamente en su domicilio.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué objetos recoge el programa “Fuera Tiliches”?

De acuerdo con información difundida por el Municipio de Corregidora, el programa está diseñado para recolectar objetos voluminosos que, por sus dimensiones, no forman parte del servicio regular de limpia.

Entre los artículos que pueden entregarse se encuentran:

Muebles

Colchones

Llantas

Algunos electrodomésticos en desuso

El objetivo es facilitar su retiro y reducir la acumulación de residuos que pueden afectar la imagen urbana o representar riesgos para la salud. Según la información municipal, este servicio no tiene costo para los ciudadanos y forma parte de las acciones de limpieza que se realizan de manera permanente en el municipio.

¿Cómo solicitar la recolección gratuita?

Las personas interesadas deben comunicarse al 442 106 8249 para solicitar el servicio y proporcionar los datos necesarios para programar la visita del personal encargado.

De acuerdo con el municipio queretano, una vez realizado el reporte, la atención puede efectuarse en un plazo de hasta 48 horas hábiles, dependiendo de la carga de trabajo y la programación de las rutas.

Por ello, las autoridades recomiendan no dejar los objetos sobre la banqueta o la vía pública antes de que llegue la brigada de recolección, ya que esto puede generar obstrucciones o convertirse en un foco de contaminación.

¿Por qué existe este programa?

Además de facilitar la disposición de objetos que ya no tienen utilidad, “Fuera Tiliches” busca prevenir la formación de tiraderos clandestinos y mantener en mejores condiciones los espacios públicos del municipio.

Según la información oficial, cuando muebles, colchones o llantas son abandonados en calles o terrenos baldíos pueden favorecer la acumulación de basura y agua, además de deteriorar el entorno urbano.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.