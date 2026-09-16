Lo confirma INAPAM: adultos mayores de 70 años en Sonora están OBLIGADOS a presentar este documento para tramitar la licencia de conducir en septiembre 2026

Para tramitar o renovar la licencia de conducir en Sonora durante septiembre de 2026, los adultos mayores de 70 años deben presentar un certificado médico de aptitud física y mental expedido por una institución oficial de salud. Este documento acredita que la persona cuenta con las condiciones necesarias para conducir.

La información en el sitio oficial de INAPAM también señala que la credencial vigente permite solicitar un descuento de hasta 50% en el trámite para adultos mayores, jubilados y pensionados. Sin embargo, el beneficio depende de las disposiciones aplicables de la Secretaría de Hacienda de Sonora y de la documentación que entregue cada solicitante.

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¿Cómo se solicita el descuento del INAPAM en la licencia de conducir de Sonora?

El certificado debe comprobar la aptitud física y mental de la persona para conducir. De acuerdo con la información de INAPAM, debe ser emitido por una institución oficial de salud y presentarse junto con los documentos generales del trámite.

La credencial del INAPAM no sustituye el certificado médico. Su función principal es acreditar que la persona puede acceder al descuento previsto para adultos mayores, siempre que cumpla con los requisitos estatales.

Adultos mayores que quieran renovar la licencia de conducir deben cumplir ciertos requisitos. (Chat GPT)

La tarifa preferencial reportada para Sonora puede representar una reducción de hasta 50% frente al costo regular. El monto final depende de la vigencia elegida, el tipo de licencia y las disposiciones vigentes al momento de pagar.

Licencia de conducir en Sonora: requisitos y pasos para septiembre de 2026

Para evitar contratiempos, prepara la documentación antes de acudir al módulo correspondiente:

Certificado médico: debe acreditar aptitud física y mental para conducir y ser expedido por una institución oficial de salud.

Credencial INAPAM vigente: preséntala en original para solicitar el descuento.

Identificación oficial: lleva tu credencial para votar, pasaporte u otro documento aceptado.

CURP actualizada: verifica que los datos coincidan con tu identificación.

Comprobante de domicilio: procura que sea reciente y corresponda a Sonora.

Licencia anterior: entrégala si se trata de una renovación.

Pago de derechos: cubre el monto que determine la Secretaría de Hacienda estatal.

El procedimiento consiste en reunir los documentos, acudir al módulo de licencias, solicitar la aplicación del descuento, realizar las evaluaciones que correspondan y pagar la tarifa autorizada. Antes de acudir, siempre confirma horarios, costos y requisitos directamente con la autoridad estatal.

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