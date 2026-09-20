Vehículo con peregrinos choca en la carretera Tenango-La Marquesa; hay un muerto y heridos

Una persona murió y tres más resultaron gravemente heridas después de un fuerte accidente en la carretera Tenango del Valle-La Marquesa, Estado de México, este domingo 20 de septiembre y de acuerdo con los primeros reportes una de las unidades involucradas transportaba peregrinos.

El accidente ocurrió en el kilómetro 12, a la altura del Valle del Potrero, cuando la unidad de los peregrinos, la cual se dirigía al Santuario de Chalma, chocó contra una camioneta color negro, cuyo conductor falleció.

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Al lugar arribó personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y Protección Civil Municipal, quienes confirmaron el fallecimiento del conductor de la camioneta tras quedar prensado. Por otro lado, las tres personas con lesiones graves fueron trasladadas a hospitales cercanos.

A través de redes sociales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Poniente, informó que esperaba la posible recepción de pacientes provenientes del accidente.

🚩🚩 Personal de salud de hospitales del #IMSSEdomexPoniente atento a posible recepción de pacientes provenientes de accidente de peregrinos en carretera Tenango - La Marquesa. — IMSS EdoMex Poniente (@imssedomexpte) September 20, 2026

¿Cómo es la circulación en la carretera Tenango-La Marquesa?

Debido al choque, la circulación en ambos sentidos de la carretera quedó completamente paralizada.

Se espera el arribo de personal de la Fiscalía del Estado de México para levantar el cuerpo de la víctima, que fue identificada con el nombre de Reyes, quien era comerciante del lugar.

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