La multa de hasta $3.519 en Jalisco que te aplicarán en septiembre 2026 si excedes la velocidad límite en estas zonas

Los conductores en Jalisco enfrentan en septiembre una vigilancia reforzada sobre los límites de velocidad en avenidas y calles del estado. Quien excede el límite de velocidad por más de diez kilómetros por hora recibirá una multa de hasta $3,519.30 pesos, monto equivalente a treinta veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

En zonas escolares, hospitales y centros de culto, el límite baja a diez kilómetros por hora y la ley aplica cero tolerancia sin excepción alguna. Cualquier conductor que rebase esa velocidad recibe sanción inmediata sin margen de exceso.

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¿Cuánto pagarás si excedes el límite de velocidad en Jalisco?

En Jalisco, la Comisaría de la Policía Vial vigila que ningún conductor supere en más de 10 km/h el límite marcado por la señal correspondiente. La sanción parte de diez UMA y llega hasta treinta UMA, equivalentes a $3,519.30 pesos, según la vialidad y la reincidencia.

Vialidades secundarias y terciarias: 30 km/h

Vialidades primarias sin acceso controlado: 50 km/h

Carriles centrales de avenidas de acceso controlado: 80 km/h

Carreteras estatales o interestatales fuera de zona urbana: 80 km/h (50 km/h dentro de zona urbana)

Zonas escolares, hospitales y centros de culto: 10 km/h, sin tolerancia

El fundamento legal está en el Artículo 363, fracción VIII de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco. Esta disposición sanciona de diez a treinta veces la UMA a quien exceda en más de diez kilómetros por hora el límite señalado, y advierte que en tramos restringidos no existe tolerancia alguna para el rebase.

Zonas escolares, hospitales y centros de culto en Jalisco exigen máximo 10 km/h. (ilustrativa)

El Artículo 124, numeral 1, fracción III del mismo ordenamiento fija los límites por tipo de vialidad y ordena bajar la velocidad a diez kilómetros por hora en accesos a planteles escolares y centros de culto. Para no perderte ninguna actualización de la Secretaría de Transporte de Jalisco.

¿Qué zonas de Jalisco exigen reducir la velocidad a diez kilómetros por hora?

Las zonas de mayor riesgo en Jalisco son los entornos escolares, hospitalarios y religiosos, donde el límite baja a diez kilómetros por hora. La autoridad estatal instaló señalamientos específicos que anuncian la restricción, y el reglamento exige extremar precauciones en todo momento.

El Artículo 124 de la Ley estatal ordena disminuir la velocidad en los accesos a planteles educativos durante los horarios de entrada y salida. Esta medida busca reducir siniestros con estudiantes peatones y proteger a quienes cruzan cerca de las escuelas.

La recomendación para los conductores en Jalisco es revisar la señalización antes de acelerar, sobre todo cerca de escuelas, hospitales y centros de culto. Verificar el límite vigente en cada tramo evita una sanción que puede superar los $3,519.30 pesos según la infracción cometida.

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