Trayectoria EN VIVO de la tormenta tropical Odalys que se formó en el Pacífico mexicano

¿Seguirán las lluvias en México? Puede que sí, ya que el domingo 20 de septiembre se formaron dos nuevas tormentas tropicales en México: Odalys en el océano Pacífico, así como Fay en el Atlántico.

Específicamente Odalys, se formó a las 03:00 horas (tiempo del centro del país) y se localiza a dos mil cinco kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

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Trayectoria EN VIVO de la tormenta tropical Odalys

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Odalys presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, así como rachas de 85 kilómetros por hora y circula con un desplazamientos hacia el noroeste de 13 kilómetros por hora.

Las autoridades descartan que afecte al territorio mexicano; sin embargo, con el paso de los días podría provocar fuertes lluvias, aunque esto puede cambiar con el paso del tiempo.

🌀 Se ha formado la #TormentaTropical #Odalys en el océano Pacífico. No genera efectos en #México 🇲🇽.



🤓 Más información de este sistema en: https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/ejbCx7Fg2h — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 20, 2026

Invest 99E también amenaza las costas del Pacífico mexicano

Paralelamente, las autoridades se encuentran vigilando Invest 99E, el cual amenaza con aumentar las lluvias y tormentas en el occidente del país.

En caso de que se desarrolle en tormenta tropical, esta llevaría el nombre de Polo. Actualmente se localiza a 70 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, y avanza con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora.

Lluvias en México este domingo 20 de septiembre

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Monzón mexicano, así como la vaguada de niveles altos y divergencia en altura, provocarán lluvias puntuales intensas en las costas del Pacífico mexicano.

El pronóstico del tiempo prevé tormentas en Sinaloa, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Nayarit.

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