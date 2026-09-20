La calidad del aire es una de las principales preocupaciones para quienes viven en Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) especialmente durante los fines de semana, cuando aumenta la actividad del aire libre.

Este domingo 20 de septiembre de 2026, el reporte compartido por el Sistema de Monitoreo Atmosférico señala condiciones que van de aceptables a buenas, con un riesgo para la salud que oscila entre bajo y moderado.

11:00 horas, en el resto de la #CDMX y zona metropolitana es BUENA, el riesgo a la salud es BAJO. #SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) September 20, 2026

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Calidad del aire en CDMX y Edomex: ¿Hay contingencia ambiental hoy?

Hasta el medio día de este domingo, no se reporta la activación de una Contingencia Ambiental; sin embargo, la recomendación puede variar dependiendo de la zona y de los niveles de contaminantes registrados por las estaciones de monitoreo.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico utiliza el Índice AIRE y SALUD para comunicar las condiciones ambientales y las recomendaciones correspondientes; cabe decir que este sistema contempla contaminantes como ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono y partículas PM10 y PM2.5.

Calidad del aire hoy: Recomendaciones para este domingo

En las zonas donde la calidad del aire se encuentra en categoría Aceptable, las personas pueden realizar sus actividades habituales, aunque se recomienda prestar atención a las condiciones locales.

Los grupos vulnerables, como niñas y niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, deben tener una mayor precaución ante posibles cambios en la concentración de contaminantes.

Cabe señalar que este reporte puede cambiar durante el día; por ello, antes de salir de casa conviene consultar la actualización oficial del Índice AIRE y SALUD y revisar las condiciones de la zona específica donde se realizarán actividades; ¿Cómo encontrarás la calidad del aire en tu zona este domingo?

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