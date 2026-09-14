Muchos conductores en Edomex están cometiendo este error al circular y la multa alcanza los $2.346 en septiembre 2026: ¿cuál es y cómo evitarla?

En Edomex, la Ley de Tránsito sanciona con multas que van de 16 a 20 UMA por el uso de teléfonos o dispositivos de comunicación mientras el vehículo está en movimiento, una infracción que suele ser bastante habitual y muchos conductores cometen cotidianamente.

En este sentido, la norma permite usar GPS o mapas pero solo en determinados casos, cuando el auto esté totalmente detenido o si el sistema es de manos libres. Sigue leyendo para conocer los detalles oficiales.

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Multas en Edomex: ¿qué está prohibido al volante?

El uso de teléfonos o dispositivos de comunicación durante la conducción es una falta que puede implicar una multa de $1,876.96 a $2,346.20 pesos, según el monto vigente en 2026, y el pago anticipado puede reducirse a la mitad si se liquida dentro de los 15 días hábiles siguientes.

Detalles sobre las multas en Edonex. (Crédito: Pixabay)

En el Estado de México, la conducta queda tipificada en el Artículo 90, fracciones XXV y XXVI y la sanción se ubica en el Artículo 122, Tabla Q, fracciones X y XI, por lo que se sume a otro tipo de faltas que suelen ser habituales. La norma establece que la manipulación de un teléfono celular, tablet o cualquier dispositivo de comunicación mientras se conduce puede derivar en una infracción, aunque el conductor no esté haciendo una llamada.

La normativa no solo castiga la atención al celular, sino también la manipulación del aparato en momentos en que el vehículo se desplaza. Si tú estás conduciendo, la regla es clara: no toques el teléfono ni otro dispositivo de comunicación para enviar mensajes, consultar redes sociales, revisar notificaciones o cambiar la música mientras el auto está en movimiento.

A su vez, la excepción es específica y limitada. Si quieres usar un GPS o una aplicación de mapas, la ley exige que el vehículo esté totalmente detenido o que el sistema cuente con tecnología de manos libres y no exija manipulación manual durante la conducción. En otras palabras, el uso de navegación en movimiento solo es válido si no interfiere con la operación del vehículo ni exige que tú des vuelta con la atención a la carretera.

¿Cómo puede reducirse la multa en Edomex?

La sanción económica en Edomex va de 16 a 20 UMA, lo que en septiembre de 2026 equivale a $1,876.96 a $2,346.20 pesos, considerando que el valor es de $117,31. El monto exacto depende de la infracción y de la tabla aplicable, según el criterio de la autoridad.

Además, el Artículo 127 establece un descuento del 50% por pronto pago si se liquida dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación. Ese incentivo legal puede reducir el costo de la infracción a la mitad, pero el beneficio solo aplica si se paga en ese plazo.

¿Cómo evitar una multa en Edomex en septiembre 2026?

La mejor forma de evitarla es simple: si vas a revisar una ruta, responder un mensaje o cambiar la música, detén el vehículo primero. Si la aplicación de navegación es indispensable, usa un sistema instalado y operativo para manos libres, pero nunca sustituyas la atención al volante por la manipulación del teléfono.

En la práctica, la regla de seguridad es la misma: toda acción que te quite la atención de la carretera puede convertirse en una infracción. Mantener las manos en el volante y los ojos en la vía es la forma más segura y más económica de conducir.

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