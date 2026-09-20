Cambio de horario en México: estos lugares aún deberán ajustar sus relojes en noviembre

Para la mayor parte de México, noviembre llegará sin ninguna modificación en el reloj como en los últimos años tras la suspensión del cambio de horario. Sin embargo, quienes viven en Baja California y algunos municipios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas sí deberán ajustar la hora.

El cambio será el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando termine el horario estacional de la frontera norte. Estas regiones mantienen el ajuste para conservar la misma dinámica horaria con las ciudades vecinas de Estados Unidos, con las que comparten actividades comerciales, laborales y sociales todos los días.

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¿Se adelanta o se atrasa el reloj el 1 de noviembre?

Esta vez, el reloj deberá atrasarse una hora. Cuando sean las 02:00 de la madrugada, volverá a ser la 01:00.

En celulares, computadoras y relojes inteligentes el cambio puede realizarse de forma automática. Aun así, conviene revisar que la zona horaria esté configurada correctamente y ajustar de manera manual relojes de pared, despertadores, estufas o automóviles.

El Centro Nacional de Metrología (CENAM) advierte que estas actualizaciones dependen de cada fabricante, por lo que no todos los dispositivos necesariamente harán el cambio por sí solos.

No te olvides del cambio de horario 2026 Un gran número de dispositivos inteligentes realizan el cambio de manera automática. (Crédito: Pexels)

¿Dónde cambia el horario en México en noviembre de 2026?

La Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos mantiene el horario estacional únicamente en la frontera norte. Los lugares que deberán atrasar una hora son:

Baja California : todo el estado

todo el estado Chihuahua: Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides

Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza

Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza Nuevo León: Anáhuac

Anáhuac Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros

En estas zonas, el horario estacional comenzó el 8 de marzo de 2026 y terminará el 1 de noviembre. La ley establece que debe iniciar a las 02:00 horas del segundo domingo de marzo y concluir a la misma hora del primer domingo de noviembre.

¿Por qué todavía cambia la hora en la frontera norte?

Aunque México eliminó el cambio de horario general en 2022, la frontera norte quedó como excepción debido a su relación cotidiana con Estados Unidos.

Mantener horarios similares facilita actividades como:

Cruces fronterizos

Jornadas laborales

Comercio

Transporte

Operaciones entre empresas ubicadas a ambos lados de la frontera

Sin esta excepción, algunas ciudades vecinas podrían tener diferencias de horario durante varios meses del año.

Por esta razón, el ajuste se mantiene únicamente en las zonas establecidas por la ley y no en todos los estados del norte.

¿En el resto de México también cambia la hora?

En el resto de México, la hora se mantendrá sin cambios. El cambio de horario general desapareció con la entrada en vigor de la Ley de los Husos Horarios, publicada en octubre de 2022. Desde entonces, únicamente la frontera norte conserva el ajuste estacional.

También hay dos casos que suelen generar dudas: Sonora y Quintana Roo. Ambos tienen una zona horaria distinta a buena parte del país, pero no adelantan ni atrasan sus relojes en noviembre. Sonora permanece en la Zona Pacífico y Quintana Roo en la Zona Sureste durante todo el año.

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