El grave error al conducir en Jalisco por el que puedes perder la licencia, el auto y terminar 36 horas tras las rejas en septiembre 2026

Manejar bajo los efectos del alcohol en Jalisco ya no solo implica una multa. Un grave error al conducir puede terminar con el vehículo retenido, la licencia cancelada y hasta 36 horas tras las rejas, según lo marca la normativa vial vigente en la entidad.

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco establece un esquema de sanciones progresivas. Los operativos de alcoholemia en septiembre 2026 aplican este reglamento sin excepciones y el monto de la multa puede escalar hasta los $23,462 pesos, dependiendo del nivel detectado.

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¿Qué arresto aplica en Jalisco por conducir alcoholizado?

El Artículo 376 de la Ley de Movilidad separa el arresto según el nivel de alcohol en el organismo. Si el conductor de Jalisco registra entre 0.41 y 0.65 mg/L, la sanción suma arresto de 12 a 24 horas, además de la multa correspondiente.

Cuando la cifra supera los 0.65 mg/L de alcohol en aire espirado, la fracción II del mismo artículo ordena arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas. Este arresto no admite conmutación por dinero y se suma a la sanción económica ya prevista en el Artículo 374.

Entre 0.25 y 0.40 mg/L: multa de 150 a 200 UMA, sin arresto

Entre 0.41 y 0.65 mg/L: multa más arresto de 12 a 24 horas

Más de 0.65 mg/L: multa más arresto inconmutable de 24 a 36 horas

El operativo permanente responde al mandato del Artículo 125, que obliga al Estado y a los municipios a realizar pruebas de alcoholemia de forma constante. Cualquier conductor detenido en Jalisco debe someterse a la prueba cuando la autoridad lo solicite.

Superar 0.65 mg/L de alcohol implica arresto inconmutable de 24 a 36 horas en Jalisco. (Canva Pro)

El Artículo 125, numeral 1, de la Ley de Movilidad de Jalisco prohíbe conducir con más de 0.25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. A partir de ese límite, la autoridad aplica sanciones económicas y administrativas conforme al Artículo 374.

¿Qué pasa si reincides al manejar alcoholizado en Jalisco?

La fracción III del Artículo 376 endurece el castigo para quien repite la falta. Si el conductor vuelve a dar positivo en un lapso de dos años, la autoridad cancela la licencia de forma definitiva, sin posibilidad de trámite inmediato.

Antes de solicitar un nuevo documento, la persona sancionada enfrenta una investigación de trabajo social. La ley exige también exámenes de toxicomanía y alcoholismo como requisito para recuperar el derecho a conducir en el estado.

Una vez cumplidos los dos años de cancelación, el conductor debe tramitar la licencia igual que un solicitante primerizo. Ningún atajo administrativo permite saltar este proceso en Jalisco, según establece la misma disposición legal.

Antes de manejar, cualquier conductor en Jalisco debe considerar que un solo exceso frente al alcoholímetro puede costarle el vehículo, horas de arresto y la licencia. Evitar el volante tras beber sigue siendo la única forma de no enfrentar estas sanciones.

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