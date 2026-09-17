La multa de hasta $23.462 en Jalisco que te puede dejar sin carro en septiembre 2026 por cometer este error muy común

En Jalisco, las autoridades aplican una multa de hasta $23,462 pesos a los conductores que oculten o alteren sus placas, un error muy común que muchos automovilistas cometen sin saber el riesgo que corren. La sanción entra en vigor con fuerza durante septiembre y puede dejar sin carro a quien la cometa, porque el vehículo se retira de circulación de inmediato.

El Artículo 374 de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco fija la sanción entre 150 y 200 veces el valor de la UMA (117.31 pesos), lo que equivale a un rango de $17,596.50 a $23,462 pesos. La Secretaría de Movilidad de Jalisco identifica las placas cubiertas con micas, objetos o materiales que impidan su lectura como la infracción más frecuente entre los automovilistas del estado.

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¿Qué pasa si circulas con las placas ocultas en Jalisco?

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco no distingue entre placas cubiertas por accidente o a propósito. Cualquier objeto, mica o material que impida la plena identificación de los números configura la infracción del Artículo 374, y aplica por igual a personas conductoras y propietarias del vehículo.

La consecuencia no solo se limita al pago. El Artículo 385 activa una medida de seguridad adicional: el retiro inmediato del automóvil de la vía pública y su traslado a un depósito autorizado, ya sea público o concesionado.

Los agentes de movilidad en Jalisco revisan las placas durante operativos rutinarios y también ante cualquier incidente vial. La combinación de multa y corralón convierte a esta infracción en una de las más costosas del estado para el bolsillo y el tiempo del conductor.

Placas cubiertas o alteradas: la multa en Jalisco va de 150 a 200 UMA. (adn40/Karen Ortega)

¿Cómo evitar que Jalisco te retire el vehículo por las placas?

El Artículo 117 de la ley obliga a mantener las placas y demás documentos de identificación sin ningún medio que dificulte su lectura directa. Esto incluye micas ahumadas, portaplacas decorativos y cualquier accesorio que tape parcialmente los números o el código de identificación.

Revisar el estado de las placas antes de salir a circular evita la sanción económica y el traslado del vehículo al depósito. Los propietarios deben verificar que ninguna de las dos placas esté doblada, sucia al punto de ocultar los números o cubierta con objetos ajenos.

Si el vehículo ya fue retirado de circulación, el propietario debe acudir al depósito autorizado que le indiquen las autoridades para iniciar el trámite de liberación. El pago de la multa correspondiente al Artículo 374 es requisito previo para recuperar la unidad.

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