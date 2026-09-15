Ley Seca en Edomex: estos municipios no podrán vender alcohol durante el Grito 2026

Celebrar el Grito de Independencia con alcohol no será igual en todo el Estado de México. Y es que para este 15 y 16 de septiembre, varios municipios ya anunciaron restricciones en la venta de bebidas como parte de sus operativos por las Fiestas Patrias.

Sin embargo, la Ley Seca no aplicará de la misma forma en los 125 municipios del Edomex. Cada ayuntamiento fija sus propios horarios, establecimientos y excepciones, por lo que antes de comprar conviene revisar qué regla estará vigente en cada localidad.

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¿Qué municipios del Edomex tendrán Ley Seca?

Hasta ahora, estos son algunos de los municipios con restricciones confirmadas:

Ecatepec: habrá Ley Seca durante las celebraciones, además de puntos móviles del Alcoholímetro. El artículo 123 del Bando Municipal 2026 también prohíbe de forma ordinaria la venta y consumo de alcohol en mercados, tianguis, puestos fijos, semifijos, ambulantes, vía pública y áreas públicas.

habrá durante las celebraciones, además de puntos móviles del Alcoholímetro. El artículo 123 del Bando Municipal 2026 también prohíbe de forma ordinaria la venta y consumo de alcohol en mercados, tianguis, puestos fijos, semifijos, ambulantes, vía pública y áreas públicas. Timilpan: el artículo 149 del Bando Municipal 2026 prohíbe la venta de alcohol los días 15 y 16 de septiembre .

el prohíbe la venta de alcohol los días . Atlacomulco: el artículo 188 de su Bando Municipal establece la prohibición para el 16 de septiembre .

el de su Bando Municipal establece la prohibición para el . Ozumba: el artículo 266 también prohíbe la venta el 16 de septiembre, ya sea en botella cerrada, abierta, al copeo o cerveza.

San Mateo Atenco tendrá restricción durante casi 48 horas

En el caso de San Mateo Atenco, el Ayuntamiento aprobó la medida el 20 de agosto pasado, durante una sesión Ordinaria de Cabildo, y estará vigente desde las 00:01 horas del 15 hasta las 23:59 del 16 de septiembre, por lo que será el único municipio del Edomex, junto con Timilpan, con dos días de Ley Seca.

Durante ese periodo quedará prohibida la venta, distribución gratuita y consumo de alcohol, en botella cerrada o al copeo. La excepción será para negocios cuya actividad principal sea la venta de alimentos, bajo las condiciones municipales. Quienes incumplan podrán recibir sanciones.

📢 #AtentoAviso | Con el propósito de preservar el orden y la sana convivencia durante las celebraciones de las 🇲🇽 #FiestasPatrias, se informa a la ciudadanía la implementación de la #LeySeca ❌ en #SanMateoAtenco.

🗓️ 15 y 16 de septiembre.



Agradecemos su colaboración. pic.twitter.com/l0uPcW57r8 — Gobierno de San Mateo Atenco (@SanMateoAGob) September 2, 2026

También estará prohibida la venta, distribución y almacenamiento de pirotecnia, salvo que exista autorización. Entre los productos restringidos están:

Cohetes

Palomas

Toritos

Además, habrá filtros en accesos del primer cuadro y en el centro de Santa María. No se permitirá ingresar con:

Alcohol

Pirotecnia

Armas

Objetos punzocortantes

Sustancias psicoactivas

Botes de espuma

Ecatepec tendrá Alcoholímetro y control de pirotecnia

Durante una conferencia de prensa, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, informó que la Ley Seca formará parte del operativo preparado para las Fiestas Patrias. La estrategia contempla mil 800 policías municipales, 113 elementos de la Marina y puntos móviles del Alcoholímetro.

También habrá vigilancia especial sobre la pirotecnia. De acuerdo con lo anunciado por las autoridades, no estará permitida la quema de “toritos” ni el almacenamiento de productos con pólvora en espacios cerrados, mientras que Protección Civil supervisará los eventos que cuenten con autorización.

¿De cuánto puede ser la multa por incumplir la Ley Seca?

En algunos municipios del Edomex, incumplir las restricciones puede salir bastante caro. En Atlacomulco, por ejemplo, las infracciones que no tengan una sanción específica pueden castigarse con una multa de 5 a 100 UMA, según su Bando Municipal 2026. Con la UMA vigente de 117.31 pesos, esto equivale aproximadamente a $586.55 y hasta 11 mil 731 pesos.

En el caso de los compradores, no existe una multa general por adquirir alcohol. Las sanciones pueden aparecer cuando se consume o intenta ingresar con bebidas a lugares donde existe una prohibición expresa.

Por ello, antes de salir a celebrar conviene revisar las redes y el portal oficial del ayuntamiento correspondiente, ya que horarios, restricciones y sanciones cambian según el municipio.

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