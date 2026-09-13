El error que miles de conductores en Jalisco cometen sin saber al viajar con niños: la multa en septiembre 2026 es de $2.932 pesos

Miles de automovilistas jaliscienses cometen a diario una infracción sin saberlo: llevar a un niño o niña menor de doce años en los asientos delanteros del vehículo. La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco prohíbe esta práctica de forma expresa y castiga a quien viaja con niños sin respetar el resguardo trasero con multas que ascienden hasta los $2,932 pesos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué exige la ley a los conductores en Jalisco para viajar con niños?

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco ordena que los menores de doce años ocupen siempre los asientos traseros del vehículo. El texto legal es claro y no deja lugar a interpretaciones sobre este punto.

El respaldo técnico está en el Artículo 124, numeral 1, fracción VII, que exige un sistema de retención infantil o asiento de seguridad acorde a la talla y el peso del menor. La norma también contempla la verificación vehicular estatal como parte del marco de movilidad, regulada en el Artículo 131.

Requisitos que exige la ley a los conductores en Jalisco:

Menores de doce años deben viajar en los asientos traseros

Uso obligatorio de Sistema de Retención Infantil (SRI) o asiento elevador

El dispositivo debe ajustarse a la edad y constitución física del menor

Instalación conforme al manual del vehículo y al instructivo del fabricante del SRI

La única excepción a la regla ocurre si el auto no tiene asientos traseros (Imagen ilustrativa generada con IA)

El sistema de retención infantil debe cumplir requisitos precisos para ser válido ante una revisión vial. Debe ajustarse al manual del auto y al instructivo del fabricante en anclaje y arneses.

Cuando el vehículo no tiene asientos traseros, existe una única excepción. El menor puede viajar adelante, pero el conductor debe desactivar la bolsa de aire del copiloto para garantizar su seguridad.

¿Cuánto pagan los conductores en Jalisco por este error con niños?

El Artículo 364, numeral 1, fracción VII de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco tipifica la infracción: transportar a un menor de doce años en los asientos delanteros, salvo que el vehículo carezca de asientos traseros. La sanción va de 15 a 25 UMA para los conductores, es decir, entre $1,759.65 y $2,932.75 pesos

El agente de tránsito puede levantar la infracción en cualquier punto del territorio estatal. No se requiere un accidente para que la multa aplique, basta con constatar al menor en el asiento delantero.

La sanción busca proteger a los pasajeros más vulnerables del vehículo. Los especialistas en seguridad vial insisten en la importancia del resguardo trasero para reducir lesiones graves en caso de choque.

Los conductores en Jalisco deben verificar, antes de cada viaje, que los menores de doce años ocupen el asiento trasero con su sistema de retención correctamente instalado. Revisar este detalle evita tanto el riesgo físico como la sanción económica.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.