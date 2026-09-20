Se formó la tormenta tropical Fay en el Atlántico: así avanzaría rumbo a Quintana Roo

No sólo la tormenta tropical Odalys se dirige hacia el territorio mexicano, también lo hace Fay, una fenómeno que se formó en el océano Atlántico durante las primeras horas de este domingo 20 de septiembre.

De acuerdo a la Comisión Nacional de Agua (Conagua), Fay se formó a partir de la depresión tropical Seis y se encuentra lejos de las costas mexicanas, ya que actualmente se localiza muy cerca de Las Azores, un archipiélago de Portugal.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Trayectoria EN VIVO de la tormenta tropical Fay

Actualmente, el fenómeno meteorológico presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), rachas de 95 km/h y desplazamientos hacia el nor-noreste a 7 km/h.

¿La tormenta tropical Fay impactará en México?

Las autoridades mexicanas descartan que Fay afecte al territorio mexicano, por lo que no se han emitido alertas ni avisos costeros.

Hasta el momento, en Quintana Roo se esperan lluvias fuertes, así como vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 km/h; sin embargo, también se esperan altas temperaturas de entre 35 a 40º centígrados.

Tormenta Odalys afecta al Pacífico mexicano

Mientras eso ocurre en el Atlántico, Odalys se encuentra a dos mil cinco kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Tampoco representa un peligro para el país; sin embargo, se desplaza con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, así como rachas de 85 km/h y circula con un desplazamiento hacia el noroeste.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.