Esta es la razón por la que algunos estados de México siguen cambiando la hora

Millones de mexicanos se preguntan cada año por qué ciertos estados continúan ajustando sus relojes cuando el resto del país dejó atrás esta práctica. Desde 2023, la mayor parte de México mantiene un horario fijo, pero existe una zona del país donde esta medida simplemente no aplica.

La razón del cambio de hora en algunos estados de México no es un descuido ni una decisión arbitraria, sino una excepción contemplada en la ley. Esta particularidad afecta a 37 municipios distribuidos en cinco entidades del norte, donde las manecillas del reloj siguen moviéndose dos veces al año por motivos muy específicos.

¿Cuál es la razón del cambio de horario en algunos estados de México?

La eliminación del horario de verano en México se aprobó en 2022, tras considerar que el ahorro energético era mínimo frente a las afectaciones que esta práctica causaba en la salud de la población. El Congreso de la Unión determinó que el país adoptaría un horario fijo, sumándose así a una tendencia global donde cada vez más naciones abandonan esta medida.

Sin embargo, se estableció una excepción para los municipios que comparten frontera directa con Estados Unidos , donde el cambio de horario permanece vigente. Esta decisión responde a una necesidad económica concreta: mantener la sincronía temporal con ciudades estadounidenses permite que las operaciones comerciales, bancarias y laborales fluyan sin complicaciones entre ambos lados de la frontera.

Un ejemplo claro es Tijuana: si no ajustara su reloj, existiría una diferencia de dos horas con California, lo que afectaría las operaciones de maquiladoras, los cruces fronterizos y las jornadas laborales de miles de personas. Esta coordinación horaria garantiza que trabajadores, empresarios y familias binacionales puedan desarrollar sus actividades diarias sin obstáculos relacionados con el desfase temporal.

Estados y municipios que mantienen el cambio de horario

Actualmente, 37 municipios distribuidos en cinco estados del norte de México continúan ajustando sus relojes dos veces al año, siguiendo el calendario estadounidense. Todos estos lugares comparten una característica fundamental: colindan directamente con la Unión Americana, lo que hace indispensable esta sincronización para sus actividades cotidianas y económicas. Estos son los estados y municipios con cambio de horario :

Baja California: Todo el estado

Todo el estado Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza

Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros

Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros Chihuahua: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe

Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe Nuevo León: Anáhuac

Esta medida diferenciada permite que las comunidades fronterizas mantengan su dinámica económica y social con ciudades como San Diego, El Paso, Brownsville y otras localidades estadounidenses. La decisión reconoce la realidad de estas regiones, donde la integración binacional es parte fundamental de la vida diaria.

