El cambio de horario en Estados Unidos podría desaparecer

En Estados Unidos, el tradicional cambio de reloj cada primavera y otoño está siendo reevaluado por legisladores y gobernadores de múltiples estados, quienes buscan impulsar medidas para eliminar el cambio de horario bianua l y adoptar un sistema fijo durante todo el año.

Aunque la práctica de adelantar o atrasar una hora se ha mantenido por décadas, el debate ha ganado fuerza entre quienes consideran que el ajuste causa molestias, problemas de sueño y afecta actividades diarias.

Según recuentos recientes, alrededor de 29 estados están considerando algún tipo de reforma para dejar de ajustar los relojes cada año, ya sea fijando el horario de verano (Daylight Saving Time) de forma permanente o el horario estándar sin cambios.

Este impulso se da mientras el Senado federal aprobó en 2022 el llamado Sunshine Protection Act, una propuesta para hacer permanente el horario de verano en todo el país, pero que no fue ratificada por la Cámara de Representantes, por lo que la ley federal vigente aún requiere el cambio bianual de hora.

¿Cuáles son los estados que buscan cambiar el cambio de horario y cómo lo harían?

Entre los estados que están promoviendo cambios, algunos proponen mantener el horario de verano todo el año, lo que significaría que no se atrasaría el reloj en otoño ni se adelantaría en primavera en adelante, dándole más luz al final del día durante buena parte del año. Ejemplos de estados con iniciativas activas incluyen Florida, Texas y Washington, entre otros.

Por otro lado, hay estados —como California, Nueva York y Michigan— que se inclinan por establecer permanentemente el horario estándar en lugar de la modalidad de verano, para mantener la hora sin cambios durante todo el año.

También hay casos concretos como en Minnesota, donde un proyecto de ley reciente propone eliminar el horario de verano para quedarse con el horario estándar de forma permanente, aunque con posturas divididas incluso en la legislatura estatal.

Además, hay ejemplos de estados que ya optan por no observar el cambio de horario: Hawái y la mayor parte de Arizona no cambian sus relojes, lo que en la práctica equivale a una decisión permanente de horario estándar.

¿Por qué crece el debate sobre el cambio horario?

El cambio de horario en Estados Unidos está regulado por el Uniform Time Act de 1966, que permite el ajuste bianual de relojes y que la mayoría de estados lo practiquen. Sin embargo, el hecho de que algunos estados puedan optar por mantenerse en el horario estándar permanente ha abierto la puerta a más iniciativas de reforma.

Los defensores de eliminar el cambio de horario argumentan que el ajuste provoca trastornos del sueño, confusión en horarios de trabajo y escuela, y un impacto mínimo real en el ahorro de energía, mientras que otras voces prefieren el horario estándar permanente por salud y rutina diaria.

Aunque el Sunshine Protection Act representó un paso importante en el Congreso, al pasar en el Senado, aún falta la aprobación completa del Congreso para que los estados puedan adoptar de forma legal el horario de verano permanente sin violar la ley federal actual.

Hasta entonces, millones de estadounidenses continuarán ajustando sus relojes dos veces al año, pero con una presión creciente de muchos estados para hacer de estos cambios algo del pasado.