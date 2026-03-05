¡Cuidado! Tu cuerpo podría mostrar este extraño síntoma tras el cambio de horario de verano

Cada año, cuando se adelanta el reloj para el horario de verano, muchos notan cambios inesperados en su cuerpo, especialmente el lunes siguiente al cambio de hora. La ciencia ha demostrado que este ajuste puede provocar alteraciones en el sueño, el ritmo circadiano y la salud cardiovascular, generando un aumento de un síntoma como ataques cardíacos, fatiga y malestar general.

De acuerdo con estudios publicados en revistas de medicina del sueño y salud pública, los lunes posteriores al cambio de horario presentan hasta un 24 % más de ataques cardíacos que un lunes promedio. Este incremento se relaciona con la pérdida de sueño y la desalineación del reloj biológico, factores que afectan la presión arterial, la inflamación corporal y la actividad del sistema nervioso.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La ciencia explica por qué puedes sufrir de un extraño síntoma tras el cambio de horario de verano

El ritmo circadiano es el reloj interno del cuerpo que regula sueño, temperatura, hormonas y energía diaria. Cuando se adelanta una hora, el organismo recibe un cambio repentino que altera su funcionamiento habitual durante el cambio de horario de verano,

Estudios muestran que esta perturbación genera estrés biológico temporal, lo que aumenta la probabilidad de que ocurran eventos cardíacos, especialmente en personas con factores de riesgo como hipertensión, diabetes o antecedentes de enfermedades cardiovasculares.

Además, la falta de sueño puede afectar la concentración, el estado de ánimo y la función metabólica, aunque el efecto más relevante durante el primer lunes tras el cambio es la salud cardíaca.

Lea también: Cambio de horario en EUA: relojes y sistemas que se desconfiguran y podrían afectarte

¿Por qué el lunes es el día más crítico para el cambio de horario de verano?

Los investigadores han observado que el riesgo no se distribuye uniformemente durante la semana. El primer lunes después del horario de verano concentra la mayor incidencia de eventos cardíacos.

La combinación de estrés laboral, falta de sueño y ajuste biológico convierte a este día en un momento crítico para el sistema cardiovascular. La ciencia sugiere que el cuerpo necesita algunos días para adaptarse al nuevo horario, y durante esas primeras horas de actividad intensa, las personas pueden ser más vulnerables.

Un estudio con más de 300,000 adultos, de acuerdo con el sitio web LiveScience, mostró que los ataques cardíacos aumentan un 24 % el lunes posterior al cambio al horario de verano, comparado con otros lunes del año.

Si bien los porcentajes pueden variar según la población, la tendencia es consistente: el cambio de hora en primavera genera un aumento temporal del riesgo de eventos cardíacos que desaparece en los días siguientes.

Medidas recomendadas para cuidar tu corazón

Aunque el cambio de horario es inevitable, los expertos recomiendan minimizar sus efectos negativos con hábitos simples:

Ajustar gradualmente el horario de sueño unos días antes del cambio

Mantener rutinas de sueño consistentes

Evitar estimulantes como cafeína o alcohol antes de dormir

Prestar atención a señales de fatiga excesiva o malestar físico

Consultar con un cardiólogo si se tienen factores de riesgo o antecedentes de problemas cardíacos