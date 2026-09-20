El territorio mexicano nuevamente se encuentra bajo acecho por parte de tres potencial ciclones, y dos de ellos amenazan con evolucionar rápidamente y provocar lluvias torrenciales en los próximos días en varios estados.

A estos tres potenciales ciclones se suma el monzón mexicano y la onda tropical, que prometen dejar bajo el agua las calles y provocar severas inundaciones.

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¿En qué estados lloverá hoy 20 de septiembre?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alerta sobre fuertes lluvias en los siguientes estados debido a las inclemencias del clima:

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Nayarit

Baja California Sur

Sonora

Jalisco

Colima

Yucatán

Chiapas

Tabasco

Oaxaca

¿Qué potenciales ciclones rodean a México?

Los tres potenciales ciclones que se están formando en el océano Pacífico son: Odalys, Polo y Rachel

Odalys: es una zona de baja presión al sur de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán que tiene un 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 90% en 7 días.

Se localiza aproximadamente a 810 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y se desplaza hacia el norte. Se prevé que evolucione a ciclón en el transcurso del domingo.

Polo: zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California con un 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días. Se localiza a mil 950 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas y se desplaza hacia el oeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h.

Rachel: zona de baja presión asociada a los remanentes de la depresión tropical 15-E, disminuye su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 60% en 7 días.

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