Ameba comecerebros en Yucatán: 181 personas son dadas de alta tras primer ciclo de vigilancia

Un total de 180 personas permanecerán bajo vigilancia epidemiológica en Yucatán después de haber tenido contacto con el agua de un lago artificial ubicado al norte de Mérida, donde fue detectada la presencia de Naegleria fowleri, conocida popularmente como la “ameba comecerebros”.

Las autoridades sanitarias informaron que 181 personas (de las 361) ya concluyeron el primer periodo de observación sin presentar síntomas relacionados con la infección.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuántas personas están en riesgo por la ameba comecerebros?

Inicialmente, las autoridades identificaron a 361 personas que tuvieron contacto con el lago artificial de Cabo Verde, ubicado junto a Plaza La Isla, en Mérida.

De ese grupo, 181 ya fueron dadas de alta después de completar el primer ciclo de vigilancia; mientras que otras 180 continúan bajo monitoreo.

El seguimiento continuará hasta el próximo 4 de octubre, fecha en la que concluirá el segundo periodo de vigilancia para quienes estuvieron expuestos al cuerpo de agua.

Alrededor del 80% de las personas que estuvieron expuestas son menores de edad, por lo que las autoridades mantienen especial seguimiento sobre este grupo.

Hasta el momento no se ha reportado otro caso de infección entre las personas que estuvieron en contacto con el agua contaminada.

¿Qué es la ameba “comecerebros” y cómo se contagia?

Naegleria fowleri es una ameba de vida libre que puede desarrollarse en agua dulce cálida y estancada. La infección ocurre cuando el agua contaminada entra por la nariz, principalmente durante actividades como nadar, bucear o sumergirse.

Una vez que entra por las vías nasales, el microorganismo puede desplazarse hacia el cerebro y provocar una infección grave conocida como meningoencefalitis amebiana primaria.

Es importante aclarar que la infección no se transmite de persona a persona ni se adquiere por beber agua contaminada. El gobierno estatal también señaló que el lago donde fue encontrada la ameba no está conectado con la red de agua potable ni con otros espacios recreativos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.