¡A sacar la chamarra! Gran Masa de Aire Frío llegará a México durante las Fiestas Patrias

México se prepara para un cambio importante en las condiciones meteorológicas durante las Fiestas Patrias 2026. Una gran masa de aire frío sobre el Golfo de México favorecerá un descenso de temperaturas en regiones del norte, oriente y centro del país entre el 15 y el 17 de septiembre.

El fenómeno llega justo cuando millones de personas se preparan para las celebraciones del Grito de Independencia y el Desfile del 16 de septiembre, por lo que las condiciones del tiempo podrían cambiar en cuestión de horas en algunas entidades.

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¿Qué estados sentirán más los efectos de la gran masa de aire frío?

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el descenso térmico tendrá mayor presencia en el norte, noreste, centro y Oriente de México:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas.

Entidades que se encuentran entre los estados en donde el cambio de temperatura será más notable.

En el gráfico se describen los sistemas meteorológicos que incidirán en las condiciones del tiempo #Atmosférico en #México, durante este día ⬇️ pic.twitter.com/7cMW6bUJVj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 14, 2026

En el Valle de México, el pronóstico contempla ambiente fresco por la mañana y temperaturas máximas de aproximadamente 25 a 27 °C para el 15 de septiembre , además de la posibilidad de lluvias y chubascos en Ciudad de México y Estado de México.

Al mismo tiempo, continuarán las lluvias en regiones del noroeste, occidente y sureste del país, con especial atención en:

Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Chiapas.

La llegada de esta gran masa de aire frío, coincide con el inicio estadístico de la temporada de frentes fríos 2026-2027. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica 56 sistemas frontales, seis más que el promedio climatológico de 50. El clima cambiará justo cuando México salga a celebrar las Fiestas Patrias.

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