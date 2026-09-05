Horario de invierno 2026: Estados que deberán atrasar su reloj

En México cambia el horario en algunos estados, esto luego de que en 2022 se eliminara el horario estacional para todo el territorio nacional, así que prepárate para atrasar tu reloj.

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¿Qué estados deben atrasar su reloj?

El horario estacional de la frontera norte termina a las 02:00 horas del primer domingo de noviembre, es decir el próximo 1 de noviembre, así que los estados que tendrán esta modificación son:

Baja California

Chihuahua (Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe)

Coahuila (Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión, Zaragoza)

Nuevo León (Anáhuac)

Tamaulipas (Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros)

Es importante mencionar que en la mayoría de los casos los teléfonos celulares, computadoras y relojes inteligentes realizan el cambio automáticamente.

¿Por qué se cambia el horario?

El cambio de horario se lleva a cabo con el objetivo de facilitar la actividad económica, laboral, comercial y cotidiana entre México y Estados Unidos ya que hay muchos habitantes que cruzan la frontera por trabajo, compras, estudios o negocios.

El horario fronterizo comienza desde las 02:00 horas del segundo domingo de marzo y termina a las 02:00 horas del primer domingo de noviembre, periodo que coincide con el esquema que se utiliza en Estados Unidos.

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