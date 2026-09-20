Adiós a los mitos: esto es lo que en verdad cura la cruda de las Fiestas Patrias, según expertos

Millones de mexicanos despiertan cada 16 de septiembre con dolor de cabeza, náuseas y cansancio tras los festejos por la Independencia. Ante este escenario, dos especialistas en salud explican cuáles son los remedios para la cruda que sí tienen respaldo científico y cuáles son solo mitos sobre la resaca heredados de generación en generación.

El malestar por el exceso de alcohol durante las Fiestas Patrias no distingue edad ni género, por lo que contar con información confiable resulta esencial para acelerar la recuperación del organismo.

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¿Qué bebidas funcionan para la cruda según los especialistas?

La doctora Nallely Arroyo señala que la vía comprobada para disminuir el malestar es reponer el sodio y el potasio que el cuerpo pierde por la ingesta de alcohol. Por ello, los caldos y las bebidas con electrolitos sí tienen un efecto real, a diferencia de otros remedios que solo circulan por tradición popular sin ninguna base científica que los respalde.

Junto con la reposición de minerales, Arroyo subraya que un descanso adecuado del cuerpo resulta indispensable para la recuperación. El sueño permite que el organismo procese el alcohol restante y regule las funciones que la fiesta alteró durante la noche, algo que ningún remedio exprés puede sustituir.

Andrea Vivas, médica del Hospital General Ajusco Medio, complementa esta explicación al detallar que el consumo excesivo de alcohol provoca deshidratación leve e irritación del estómago, por lo que la ingesta constante de agua natural, y no solo de bebidas festivas, ayuda a que el cuerpo recupere el equilibrio de líquidos que perdió durante la celebración.

CALDO DE POLLO_ Igor Kocka Reponer sodio y potasio es la clave real para superar la cruda, según las doctoras. (Créditos: Pexels | Igor Kocka)

Ambas especialistas coinciden en que no existe una fórmula instantánea contra la cruda: la mejora depende de darle tiempo al cuerpo mientras se evita cualquier nuevo consumo de alcohol, un hábito que solo prolonga la deshidratación y retrasa la recuperación real del organismo.

¿Qué mitos sobre la resaca de las Fiestas Patrias no tienen respaldo médico?

Uno de los mitos más extendidos es que un caldo muy picante alivia la cruda de forma real. Vivas explica que el picante libera endorfinas, sustancias que generan una sensación pasajera de placer, pero que no atacan ninguno de los síntomas físicos que provoca el exceso de alcohol en el organismo.

Los alimentos dulces tampoco representan una solución, de acuerdo con la experta. Aunque aceleran el metabolismo del alcohol de forma parcial, el exceso de carbohidratos que contienen termina por promover más deshidratación, justo el efecto contrario al que la persona busca durante la resaca.

La cerveza y el café completan la lista de remedios sin sustento médico. Arroyo detalla que la cerveza únicamente genera una falsa sensación de tranquilidad en el cuerpo, mientras que el café solo activa el sistema nervioso de manera temporal: los síntomas del alcohol regresan en cuanto pasa el efecto de la cafeína.

Los especialistas también piden precaución con el uso de medicamentos después de una noche de copas, pues varios fármacos pueden dañar el hígado al combinarse con alcohol. Vivas advierte, además, que contratar servicios externos de hidratación sin supervisión médica implica riesgos, ya que estos no pueden recetar tratamientos de forma general ni garantizar la seguridad del paciente.

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