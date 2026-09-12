Lisa Young, doctora en nutrición y dietista registrada: “La mejor forma de ordenar la despensa es reabastecer por categoría y siempre tener a la vista opciones saludables”

Abrir la despensa y encontrar productos repetidos o alimentos olvidados al fondo suele ser señal de que hace falta reorganizarla. Además, el desorden puede hacer más difícil saber qué falta realmente antes de volver a comprar.

Por ello, Lisa Young, doctora en nutrición y dietista registrada, recomienda ordenar los alimentos por categorías y dejar a la vista las opciones más saludables. Así resulta más fácil identificar lo que ya hay en casa y qué necesita reponerse.

Además, la especialista aconseja sacar los productos, limpiar los estantes y agrupar alimentos similares, como conservas, cereales o cremas de frutos secos.

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¿Cómo ordenar la despensa para aprovechar mejor los alimentos?

A través de la página especializada de la nutricionista Sharon Palmer, Young aconseja que antes de comprar más, conviene empezar por revisar lo que ya hay en casa.

Incluso, en la misma guía, varios dietistas coinciden en que este primer paso ayuda a encontrar productos olvidados y aprovecharlos antes de que se desperdicien.

Por ejemplo, Kelsey Lorencz recomienda hacer un inventario y pensar algunas comidas con esos ingredientes. Y si ordenar toda la despensa parece demasiado, Bri Bell propone algo más sencillo: empezar por un solo estante.

A partir de ahí, puedes seguir estos pasos:

Saca y revisa los productos antes de volver a acomodarlos

los productos antes de volver a acomodarlos Agrupa por categorías: conservas, cereales, leguminosas, especias y botanas

Deja a la vista las opciones más saludables

Coloca adelante lo que conviene consumir primero

Separa los alimentos que llevan más tiempo guardados

Revisa fechas y el estado de los envases

Antes de comprar, anota únicamente lo que hace falta

Nunca olvides hacer tu lista de compras Según la experta, una guía de compras puede ayudarte a aclarar y tener claro lo que necesitas.

¿Dónde poner los alimentos que deben consumirse primero?

Aquí la clave es que no vuelvan a quedar escondidos. Por ello, la dietista Kristina Todini recomienda destinar un espacio visible, de preferencia a la altura de los ojos, para los productos que deben utilizarse pronto.

Además, puede servir anotar la fecha de compra en latas, especias o productos secos, una práctica que recomienda la dietista Mandy Enright para identificar fácilmente cuáles llevan más tiempo en la despensa.

Eso sí, caducidad y consumo preferente no significan lo mismo. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explica que la fecha de caducidad indica hasta cuándo un alimento puede consumirse de forma segura, mientras que el consumo preferente está relacionado principalmente con su calidad.

¿Qué otros trucos ayudan a mantener la despensa en orden?

Una vez organizada, lo más útil es hacer que el sistema sea fácil de mantener. Por ejemplo, algunos de los especialistas consultados por Palmer recomiendan:

Ordenar bien las especias para evitar comprar frascos repetidos

Dejar los dulces o botanas menos saludables en zonas menos accesibles

Aprovechar primero los paquetes abiertos

También puede ayudar usar recipientes transparentes de vidrio y dejar una pequeña lista de compras dentro de la despensa para anotar lo que se va terminando.

Así, más que tener una despensa perfecta, se trata de lograr algo mucho más práctico: ver rápidamente qué hay, aprovechar primero lo que lleva más tiempo y comprar solo lo necesario.

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