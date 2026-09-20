Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), El Niño alcanzará una intensidad “muy fuerte” y sus efectos ya se están observando en distintas partes.

Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud de la OPS, señaló que el fenómeno no solo modificará el ambiente, sino también puede afectar la salud de las personas de múltiples maneras:

Inseguridad alimentaria

Enfermedades transmitidas por vectores y el agua

Interrupción de los servicios de salud

Asimismo puede vulnerar el suministro de agua y energía y el sistema de vacunación.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo alcanzará El Niño su mayor intensidad?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estima que El Niño, alcance su mayor intensidad entre finales de 2026 e inicio de 2027.

“Con una probabilidad superior al 90% de un evento muy fuerte, este es un riesgo que los países deben tomar en serio y para el cual deben prepararse desde ahora”, dijo Ciro Ugarte.

¿Cuáles son los peligros de El Niño por regiones?

En América Central, la OPS está preocupada por la situación del Corredor Seco, sobre todo en Honduras, Guatemala y El Salvador, donde se vive una sequía que ya afecta la producción agrícola. En Perú se reportan lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.