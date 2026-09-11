Los expertos en cocina están de acuerdo: “La corteza del pan estropea hasta los cuchillos mejor afilados e incluso puede ser tremendamente peligroso”

La corteza dura del pan puede estropear el filo de un cuchillo y, según expertos en cocina, también puede volver el corte más riesgoso. En una guía de conservación de cuchillos, algunos especialistas señalan que una de los aspectos que más deterioran los filos es precisamente cometer este error muy común en los hogares mexicanos.

Estas recomendaciones tanto de la guía de Cook & Chef Institute como del chef Pablo Carrera, indican que lo ideal es usar un cuchillo específico para pan, porque un cuchillo recto puede resbalar y aumentar el riesgo de accidentes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué la corteza del pan no debe cortarse con cualquier cuchillo?

Los cuchillos de cocina están diseñados para cortar alimentos con textura y resistencia distintas. La corteza del pan, en cambio, es dura, irregular y puede “morder” el filo con mayor intensidad que otros alimentos.

Por eso, tanto la guía de Cook & Chef Institute como el TikTok de Chef Pablo Carrera apuntan en la misma dirección: para pan, lo más recomendable es usar un cuchillo de sierra o panero, no un cuchillo común de cocina.

Consejos para cortar el pan. (Crédito: Pexels/ Polina Tankilevitch)

¿Qué dicen los expertos y qué se recomienda para cortar el pan?

En el artículo “Cómo conservar tus cuchillos como nuevos”, Cook & Chef Institute explica que la corteza del pan es un enemigo del filo y que el uso de una hoja incorrecta puede ser peligroso. En ese mismo texto, el sitio indica que el pan requiere un cuchillo específico, ya que una hoja recta puede resbalar y provocar cortes o un desgaste más rápido, por lo que es importante seguir estas recomendaciones al momento de cocinar.

En el video del Chef Pablo Carrera, el consejo es similar: la importancia de contar con un cuchillo de sierra para pan. La idea central es la misma: no todos los cuchillos sirven para todo.

“Por ejemplo, para el pan es necesario usar el cuchillo panero, que suele ser dentado debido a que la corteza del pan estropea hasta los cuchillos mejor afilados. Es más, cortar pan con un filo recto es tremendamente peligroso ya que es fácil que la hoja resbale”, explica el documento de Cook & Chef Tips & Tricks.

En tanto, Carrera señala: “Cuando tenemos un pan con corteza dura, que ofrece resistencia, si usamos un cuchillo convencional vamos a tener que hacer mucha fuerza y le vamos a arrebatar el filo”.

¿Cómo cuidar los cuchillos si usas pan a diario?

Para alargar la vida del filo y evitar accidentes, los especialistas recomiendan:

Usar un cuchillo de pan o de sierra para cortar pan.

No usar cuchillos de cocina comunes en cortezas duras.

Mantener los cuchillos bien afilados.

Guardarlos de forma correcta y evitar el lavavajillas, que puede deteriorar el filo y el mango.

Seguir estas recomendaciones ayudarán no solo a conservar mejor los cuchillos, sino también a evitar posibles accidentes propios de cortar un producto con un elemento que no es el adecuado.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.