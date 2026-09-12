El truco de Liz Weiss, dietista experta en longevidad, para ordenar la despensa: “Podrás llevar un registro de stock y no comprarás hierbas y especias que ya tienes”

Una despensa desordenada puede hacer que algunos productos queden olvidados al fondo de los estantes y que otros terminen comprándose por duplicado. Para evitarlo, la dietista especializada en nutrición y longevidad, Liz Weiss, propuso prestar especial atención a una categoría que suele acumularse: las hierbas y especias secas.

Según la también autora de libros de cocina y especialista en comunicación nutricional, los frascos o botellas de hierbas y especias secas, ordenadas en orden alfabético, pueden ser una excelente manera de ordenar y mantener a la vista todos los productos.

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¿Cuál es el truco de Liz Weiss para ordenar la despensa?

A través del sitio especializado Sharon Palmer, Weiss recomendó usar un organizador de despensa de tres niveles que pueda expandirse y ajustarse al espacio disponible.

La idea no consiste solo en que los frascos se vean ordenados. De acuerdo con Weiss, tenerlos acomodados permite identificar con mayor facilidad qué productos ya están en casa y cuáles hacen falta, algo que puede evitar compras innecesarias.

Así, el método puede ayudar a:

localizar las especias con mayor rapidez

saber cuáles ya forman parte de la despensa

evitar comprar dos veces el mismo producto

mantener las hierbas y especias listas para cocinar

La propia Weiss también ha hablado de la importancia de dedicar tiempo a limpiar, organizar y reabastecer la despensa. En un artículo publicado en Today’s Dietitian, explicó que ordenar este espacio puede ser una tarea útil y que entre los productos que prioriza están los frijoles, lentejas, garbanzos y chícharos secos.

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¿Por qué conviene organizar las especias?

Las hierbas y especias secas son fáciles de acumular porque suelen utilizarse en pequeñas cantidades. Además, cuando los frascos están amontonados o escondidos detrás de otros productos, resulta más difícil recordar cuáles ya se tienen.

Ordenarlos alfabéticamente ofrece una referencia sencilla. Por ejemplo, si necesitas canela, comino o romero, puedes acudir directamente a la letra correspondiente en lugar de revisar todos los frascos hasta encontrarlo.

Este sistema también puede facilitar la elaboración de la lista del supermercado. Antes de comprar una nueva especia, basta con revisar el lugar que le corresponde para comprobar si todavía queda en la despensa.

Otras formas de mantener una despensa ordenada

El consejo de Weiss forma parte de una recopilación que reúne distintas estrategias para aprovechar mejor los alimentos almacenados. Una de ellas consiste en revisar lo que ya hay antes de hacer las compras y utilizar primero los productos que llevan más tiempo guardados.

También se recomienda agrupar los alimentos por categorías, como:

productos enlatados

cereales

pastas y arroz

frutos secos y semillas

botanas

hierbas y especias

Otra alternativa es marcar la fecha de compra en productos secos, latas, especias y alimentos congelados. Esto permite identificar cuáles llevan más tiempo almacenados y colocarlos al frente para utilizarlos primero.

Un método sencillo para evitar compras duplicadas

No es necesario reorganizar toda la cocina de una sola vez. Si la despensa está muy saturada, una opción práctica es comenzar por una sola categoría, como las especias, y después extender el sistema al resto de los productos.

En el caso de los frascos, el método de Weiss tiene una ventaja adicional: el orden alfabético convierte la propia despensa en una especie de inventario visual. Si el comino está en su lugar y ya hay un frasco, resulta más fácil saber que no hace falta comprar otro.

De esta forma, organizar la despensa no solo puede ahorrar tiempo al cocinar. También puede ayudar a aprovechar mejor los productos que ya están en casa y reducir las compras innecesarias.

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