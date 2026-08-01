Las aguas termales a poco más de una hora de Toluca donde entras por $115 pesos (o $45 si ya estás en el parque)

A poco más de una hora de Toluca en auto está el Parque Acuático Ixtapan, un destino que combina juegos acuáticos con aguas termales de acceso independiente. Entrar solo a las aguas termales cuesta $115 pesos, o $45 si ya se pagó el ingreso al parque.

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¿Cuánto cuesta entrar a las aguas termales y al Parque Acuático Ixtapan, cerca de Toluca?

De acuerdo con la web oficial, quienes solo quieren visitar las aguas termales pagan $115 pesos por persona. Pero si ya estás dentro del parque acuático, el ingreso adicional a las aguas termales baja a $45 pesos por persona. Este espacio está abierto todos los días de 7:00 a 17:00 horas.

En tanto, la entrada al Parque Acuático Ixtapan tiene distintas tarifas:

Adultos: $395 pesos

Niños: $275 pesos

Menores de 90 centímetros: entran gratis

Durante estas vacaciones, del 18 de julio al 30 de agosto, el parque abre únicamente de jueves a domingo, de 9:00 a 17:30 horas.

¿Qué hacer en el Parque Acuático Ixtapan, a una hora de Toluca?

El parque cuenta con distintas zonas de entretenimiento pensadas para todo tipo de visitante. Para quienes buscan adrenalina, hay juegos extremos como Los Rápidos, Anaconda, La Cobra y El Abismo. Para un plan más tranquilo en familia, el parque ofrece juegos como Las Trenzas y Las Olas Divertidas, además de una Zona Tropical con la Alberca Tropical.

Los más pequeños tienen su propio espacio con juegos como El Dragón y la Laguna del Pirata, y el Monster Tower se suma como otra de las atracciones del parque.

En cuanto a comida, el sitio ofrece distintas opciones gastronómicas para pasar el día completo sin salir del parque.

Según Google Maps, llegar hasta acá desde Toluca de Lerdo toma 1 hora 14 minutos (63.6 kilómetros) en auto, por la ruta Toluca-Tenango De Arista/México 55 y la autopista Tenango-Ixtapan de la Sal/MEX 55D, que incluye tramos de peaje.

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