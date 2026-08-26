El balneario de Michoacán donde puedes dormir en una cabaña con tu propia alberca de aguas termales por $50: ¿dónde queda y cómo llegar?

Dormir rodeado de vegetación y despertar a unos pasos de una poza de agua termal es parte de la experiencia que ofrece Kauar Tikuri, un parque ubicado en Nuevo Urecho, Michoacán que mezcla manantiales, albercas y zonas de descanso en un lugar que invita a pasar una o varias noches dentro del complejo.

A todo ello se suma uno de los atractivos más importantes para quienes buscan una escapada económica: el precio de entrada. La entrada cuesta $50 pesos por adulto y $30 por menor, de acuerdo con la información del propio parque. Para quedarse a dormir hay cabañas y área de camping, aunque no todos los alojamientos cuentan con agua termal privada, por lo que conviene revisar sus características antes de reservar.

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Entre manantiales, pozas y albercas rodeadas de vegetación

Kauar Tikuri cuenta con pozas naturales de aguas termales a diferentes temperaturas, además de dos albercas, una de ellas de mayor profundidad.

Entre los espacios disponibles se encuentran:

Ríos y manantiales

Pozas de aguas termales naturales

Albercas entre la vegetación

Áreas para descansar

Cabañas dentro del parque

Dormir con una poza termal a unos pasos de la habitación

Algunas opciones de hospedaje permiten disfrutar del agua termal en un espacio privado.

Cabaña Esmeralda

Alberca privada (aguas de 39° a 40°)

Jacuzzi de aguas termales naturales

Cocina equipada

Asador

Terraza

Arameni

Poza de agua termal (aguas de 39° a 40°)

Alberca de agua fría

Jardín

Cocina

Asador

Tres habitaciones con capacidad para grupos numerosos

Sin embargo, no todas las cabañas tienen agua termal. Kauar Tikuri recomienda revisar la descripción de cada alojamiento, ya que la capacidad, instalaciones y servicios cambian según la opción elegida.

La reservación puede hacerse en línea desde el sitio oficial de Kauar Tikuri, donde también pueden consultarse los alojamientos disponibles. Es importante mencionar que cada cabaña tiene un precio diferente a la entrada del parque, el cual puede ir desde los $2,000 pesos hasta los $6,000 pesos según el tipo de alojamiento.

Entrada de $50, camping y horario para visitar Kauar Tikuri

La tarifa de acceso es de:

$50 pesos por adulto

$30 pesos por menor

El parque abre todos los días del año, de 9:00 a 18:00 horas.

Para quienes prefieran dormir al aire libre, también está permitido acampar dentro del complejo. En este caso se paga la entrada general correspondiente a cada día y $150 pesos adicionales por casa de campaña.

Antes de viajar también hay que considerar que no se permite el ingreso de mascotas, una medida relacionada con la conservación del entorno natural.

De Morelia a Nuevo Urecho: así se llega a Kauar Tikuri

Kauar Tikuri se encuentra en Callejón del Tecolotito, Fraccionamiento Kauar Tikuri, El Mirador, municipio de Nuevo Urecho, Michoacán.

Desde Morelia, el recorrido es de aproximadamente 130 kilómetros y puede tomar entre hora y media y dos horas en automóvil, dependiendo del tránsito y del punto de salida. Una de las rutas pasa por la carretera Morelia-Uruapan y continúa hacia Nuevo Urecho. Desde Uruapan, algunos alojamientos dentro del complejo calculan alrededor de una hora de trayecto.

Para confirmar disponibilidad, reservar una cabaña o consultar las condiciones del área de camping, Kauar Tikuri tiene disponible el teléfono 427 116 4970 y el correo atencion@kauartikuri.com.

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