El primer frente frío de la temporada 2026-2027 llegará a México este lunes 21 de septiembre, justo antes del inicio oficial del otoño, con efectos principalmente en el noroeste del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este será apenas el primero de los 56 frentes fríos que se pronostican para la temporada, que se extenderá hasta mayo de 2027.

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Llegada del primer frente frío 2026-2027 a México

El primer frente frío de la temporada ingresará al territorio mexicano por el norte de Baja California, donde ocasionará cambios en las condiciones meteorológicas y estará acompañado de fuertes vientos.

El SMN prevé que el sistema genere rachas de hasta 60 kilómetros por hora en Baja California y Sonora. Y se prevé que tenga afectaciones, por lo menos, hasta el miércoles 23 de septiembre.

Su llegada ocurre prácticamente al mismo tiempo que el cambio de estación: el otoño comenzará el martes 22 de septiembre. Por ello, aunque representa el inicio de la temporada de sistemas frontales, no significa que todo el país vaya a experimentar temperaturas bajas de manera simultánea.

Estados con temperaturas de 0 grados por frente frío

Las condiciones más frías estarán concentradas en zonas altas y serranas de los siguientes estados:

Chihuahua

Durango

Estado de México

Hidalgo

Michoacán

Puebla

Tlaxcala

Veracruz

Además del descenso térmico, estos sistemas pueden provocar vientos fuertes, lluvias, oleaje elevado y, en determinadas circunstancias, heladas o tormentas invernales.

Para septiembre, se tienen previstos tres frentes fríos, por lo que todavía se esperan otros dos después del primero que llegará este lunes.

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