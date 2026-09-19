Las lluvias no dan tregua en el Pacífico mexicano y ahora hay un nuevo fenómeno que mantiene bajo la lupa a las autoridades: una zona de baja presión que podría convertirse en el próximo ciclón Odalys de la temporada.

El sistema presenta altas probabilidades de desarrollo, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya sigue de cerca su evolución y posible trayectoria.

Y aunque hay otros sistemas bajo vigilancia, el panorama de Odalys podría cambiar durante las próximas horas. Aquí en adn noticias te contamos qué está pasando y qué se sabe hasta ahora del posible ciclón.

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🌊🌀 El modelo 99E mantiene en vigilancia al occidente de México y podría convertirse en la tormenta tropical Odalys.



Su posible trayectoria hacia las costas del país aún presenta incertidumbre pic.twitter.com/HVCgzknJ28 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 19, 2026

¿Odalys será el próximo ciclón tropical de 2026?

La zona de baja presión que podría convertirse en Odalys se encuentra al sur de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán y presenta 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico durante las próximas 48 horas.

Para los siguientes siete días, el potencial aumenta a 90%, de acuerdo con el monitoreo del SMN.

El sistema se localiza aproximadamente a mil 115 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y mantiene un desplazamiento hacia el norte.

Si alcanza la intensidad necesaria para convertirse en tormenta tropical, recibiría el nombre de Odalys y sería el decimoquinto sistema con nombre de la temporada 2026 en el Pacífico.

Por ahora, sin embargo, todavía se trata de una zona de baja presión con potencial ciclónico, por lo que su evolución y trayectoria continúan bajo vigilancia.

¿Qué otras zonas de baja presión vigilan el SMN?

El posible ciclón Odalys no es el único sistema que aparece en el radar del SMN, ya que en total, este sábado se mantienen bajo vigilancia tres zonas de baja presión en el Pacífico.

La segunda se localiza al suroeste de la península de Baja California y también tiene 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico tanto en 48 horas como en siete días.

Este sistema se encuentra aproximadamente a mil 780 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y se desplaza hacia el oeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora, por lo que se aleja de las costas mexicanas.

La tercera zona está relacionada con los remanentes de la depresión tropical 15-E. Por ahora presenta 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, aunque este porcentaje aumenta a 50% para los siguientes siete días.

Se registran #Lluvias fuertes, descargas eléctricas ⚡️ y rachas de viento que prevalecerán durante las próximas dos horas en zonas de CDMX y Edomex.



🏠Intenta permanecer en un lugar seguro

🌊No arriesgues tu vida al intentar cruzar corrientes de agua

🚗 No transites en zonas… pic.twitter.com/emPKchB8js — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 19, 2026

¿Qué estados tendrán lluvias por este sistema?

Aunque todavía no se puede confirmar que el posible ciclón vaya a tocar tierra, la actividad meteorológica del Pacífico contribuirá al ingreso de humedad y a la presencia de lluvias en distintos puntos del país.

Para este sábado 19 de septiembre, el pronóstico del SMN contempla lluvias fuertes a muy fuertes en entidades como Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Guerrero, además de precipitaciones importantes en otras regiones de México.

Las lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos, inundaciones y deslaves en zonas vulnerables.

¿El ciclón Odalys llegará a México?

Por ahora, no está confirmado que el posible ciclón Odalys vaya a tocar tierra en México; sin embargo, el SMN mantiene el seguimiento de la zona de baja presión debido a su alta probabilidad de desarrollo, pero será necesario esperar a que el sistema evolucione para conocer con mayor precisión su trayectoria, intensidad y posibles efectos.

Odalys sigue siendo un nombre en espera, pues si la zona de baja presión alcanza la categoría de tormenta tropical, entonces el Pacífico podría tener un nuevo ciclón con ese nombre.

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