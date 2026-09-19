Normalistas de Ayotzinapa toman caseta de carretera a 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes

Normalistas de Ayotzinapa tomaron la caseta de Palo Blanco, en la autopista del Sol, en Chilpancingo, Guerrero, previo a los 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes.

Aproximadamente 300 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos llegaron a bordo de 13 autobuses y colocaron mantas en medio de las casetas centrales, en protesta por la desaparición de sus compañeros la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre.

#Guerrero | 🚗 TOMAN NORMALISTAS DE AYOTZINAPA CASETA DE PALO BLANCO EN CHILPANCINGO



Estudiantes de Ayotzinapa y de la FECSM tomaron por una hora la caseta de Palo Blanco en Chilpancingo, donde realizaron un mitin y repartieron volanteo como parte de las movilizaciones a 12 años… pic.twitter.com/6ni87Oxbjr — Desde Otro Ángulo Mx | DOA MX (@DOA_MX) September 19, 2026

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¿Está bloqueada la caseta de Palo Blanco?

Los manifestantes no impiden el paso de los conductores, sino dan paso libre a los conductores en ambos sentidos, mientras les entregan volantes.

¿Qué exigen los normalistas de Ayotzinapa?

Los normalistas exigen justicia por sus compañeros, así como castigo para los responsables por su desaparición y homicidio, hecho que sigue causando conmoción a nivel nacional.

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