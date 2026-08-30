Si cobras pensión del IMSS, no confíes en este mensaje: el Instituto nunca te va a pedir esto por teléfono

Si recibes una llamada o mensaje en el que supuestamente pueden aumentar tu pensión del IMSS, agilizar un trámite o conseguirte el pago de un retroactivo, ten cuidado antes de entregar documentos o realizar cualquier depósito. Este tipo de ofrecimientos ya es investigado por autoridades luego de que adultos mayores denunciaran un presunto fraude relacionado con falsas asesorías para pensionados en Aguascalientes.

Según lo informado, más de 20 personas, principalmente adultos mayores, denunciaron a una consultora que ofrecía gestionar incrementos en las pensiones del IMSS. Los afectados entregaron entre $4 mil y $169 mil pesos por persona y el monto documentado hasta ahora asciende a $571 mil 152 pesos. La Fiscalía General del Estado ya investiga el caso.

También se señaló que conocieron los servicios mediante anuncios en Facebook y posteriormente acudieron a las oficinas de la supuesta consultora, donde entregaron identificaciones, comprobantes de domicilio y otros documentos personales para iniciar las gestiones.

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¿Qué ofrecen los estafadores y cuáles son las señales de alerta?

El caso de Aguascalientes muestra una de las modalidades que pueden utilizar los defraudadores: ofrecer a los pensionados una supuesta gestión para incrementar el monto de su pensión a cambio de dinero.

También pueden utilizar argumentos como que tienen una forma de acelerar el trámite, recuperar pagos pendientes o conseguir un retroactivo que el pensionado supuestamente no ha recibido. El problema es que estas promesas pueden hacer que una persona entregue dinero y documentación sin comprobar primero quién está detrás de la gestión.

Hay al menos tres señales que deben hacerte desconfiar de una llamada o mensaje:

Te prometen aumentar tu pensión. Si alguien asegura que puede conseguirte un incremento extraordinario mediante una gestión especial, verifica directamente la información con el IMSS antes de pagar o entregar documentos. Te cobran por realizar un trámite del Instituto. El IMSS establece en sus trámites de pensiones que estos son gratuitos. Por ello, un supuesto gestor que exige dinero para iniciar o agilizar una gestión debe considerarse una señal de alerta. Te presionan para entregar documentos o información personal. Los trámites oficiales sí pueden requerir datos y documentos, por lo que el riesgo está en entregarlos a una persona que te contactó de manera inesperada y cuya identidad o representación no has comprobado.

En algunos procedimientos oficiales, por ejemplo, el IMSS sí solicita información como CURP, Número de Seguridad Social, correo electrónico y CLABE bancaria. La diferencia es que esos datos se proporcionan dentro de los canales y trámites oficiales del Instituto, no a un desconocido que promete conseguir beneficios especiales por teléfono.

¿Qué hace realmente el IMSS y cómo puedes verificar un trámite?

El Instituto cuenta con canales específicos para realizar trámites y resolver dudas sobre pensiones. Su portal de Pensiones permite consultar información sobre solicitudes de retiro, cesantía y vejez, viudez, orfandad, invalidez, modificaciones y otros procedimientos. También ofrece Mi Pensión Digital para iniciar y consultar parte del proceso de retiro.

Para quienes necesitan orientación sobre una pensión, el IMSS dispone del número 800 623 2323, opción 3 “Pensionados”, donde un representante puede proporcionar información sobre los trámites correspondientes.

Además, el propio Instituto señala que sus trámites de pensiones son gratuitos. Por eso, si una persona recibe una llamada de alguien que asegura representar al IMSS y le exige un pago para conseguir una pensión, aumentarla o acelerar una gestión, lo recomendable es no continuar con la operación y verificar primero directamente con el Instituto.

La recomendación también aplica si el contacto parece legítimo. No utilices el número telefónico que te proporcionó el supuesto asesor para comprobar su identidad. Es mejor terminar la llamada y buscar por cuenta propia los canales oficiales del IMSS.

¿Qué hacer si ya entregaste datos o dinero?

Si ya compartiste información personal, documentos o datos bancarios con una persona que sospechas que podría estar intentando defraudarte, actúa cuanto antes.

Estas son algunas medidas que puedes tomar:

Contacta directamente al IMSS en el 800 623 2323, opción 3, para verificar si realmente existe el trámite que te ofrecieron.

en el 800 623 2323, opción 3, para verificar si realmente existe el trámite que te ofrecieron. Si entregaste información bancaria o realizaste un depósito, comunícate inmediatamente con tu banco mediante sus canales oficiales.

mediante sus canales oficiales. Guarda capturas de pantalla, números telefónicos, mensajes, comprobantes de pago, contratos y cualquier documento que te hayan entregado.

Si compartiste contraseñas o códigos de acceso, cámbialos inmediatamente y revisa tus cuentas.

y revisa tus cuentas. Presenta una denuncia ante las autoridades correspondientes y entrega las pruebas que tengas.

La regla más sencilla es no pagar ni entregar información a un supuesto gestor que te contacte inesperadamente y prometa aumentar, agilizar o recuperar dinero de tu pensión. Si tienes dudas sobre tu situación, verifica primero con el IMSS a través de sus canales oficiales y realiza directamente los trámites que correspondan.

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