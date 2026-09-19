UNAM anuncia nueva convocatoria para examen de licenciatura 2026

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció una nueva convocatoria para licenciatura, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027, con el objetivo de que un mayor número de estudiantes se desarrollen profesionalmente.

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¿Para quiénes aplica la nueva convocatoria de la UNAM?

La convocatoria está dirigida para los aspirantes a Licenciaturas en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) .

¿Cuándo se publicará la nueva convocatoria de licenciatura de la UNAM?

La nueva convocatoria se publicará el próximo 5 de octubre y este día se establecerá el calendario para el registro y aplicación del examen.

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