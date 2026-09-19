Cumpliendo su función de defender los derechos de los compradores y garantizar relaciones comerciales justas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realiza estudios de calidad a los productos que se ofertan en el mercado mexicano.
En su más reciente análisis sobre los mejores detergentes para lavar ropa, publicado en septiembre de 2025, encontró lo siguiente.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
¿Cuáles son los mejores detergentes antipercudido, según Profeco?
Elegir un buen detergente es importante para proteger tus prendas, garantizar una limpieza profunda y cuidar tu lavadora.
Profeco analizó 49 detergentes en polvo (26 para ropa y 23 multiusos) disponibles en México. Su laboratorio realizó alrededor de 7 mil 400 pruebas para evaluar aspectos como remoción de manchas, solidez del color, desgaste de las telas, efecto antideposición o percudido, contenido neto, pH e información comercial.
Asimismo, entre las pruebas se incluyeron manchas de espinaca, café, salsa taquera, ragú y sebo, así como evaluaciones después de 10 ciclos de lavado para revisar la conservación del color y 15 ciclos para determinar el desgaste de las fibras.
Los mejor calificados: Ace Oxígeno Activo, Ariel Revitacolor, Bold 3 Cariñitos de Mamá, Bold 3 Softech, Carisma, Foca, Persil Universal, Viva Higiene + Anti-Olor y 1-2-3. En detergentes en polvo multiusos son: El Milagro, La Morena y Útil.
Para conocer el estudio completo y el caso particular de cada detergente da click aquí.
¿Qué es bueno para quitar lo percudido?
Algunos métodos caseros efectivos para quitar lo percudido de la ropa blanca: usar una mezcla de bicarbonato de sodio, jugo de limón y agua caliente para ablandar y eliminar la suciedad acumulada.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.