Cumpliendo su función de defender los derechos de los compradores y garantizar relaciones comerciales justas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realiza estudios de calidad a los productos que se ofertan en el mercado mexicano.

En su más reciente análisis sobre los mejores detergentes para lavar ropa, publicado en septiembre de 2025, encontró lo siguiente.

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¿Cuáles son los mejores detergentes antipercudido, según Profeco?

Elegir un buen detergente es importante para proteger tus prendas, garantizar una limpieza profunda y cuidar tu lavadora.

Profeco analizó 49 detergentes en polvo (26 para ropa y 23 multiusos) disponibles en México. Su laboratorio realizó alrededor de 7 mil 400 pruebas para evaluar aspectos como remoción de manchas, solidez del color, desgaste de las telas, efecto antideposición o percudido, contenido neto, pH e información comercial.

🧼 ¿Sabías que más espuma NO es más limpieza? 🫧

¡Deja de culpar a tu lavadora por no hacer una montaña de burbujas!



La verdad es que la limpieza efectiva de tu ropa o trastes se la debes a la ciencia que hay dentro del detergente, no a la espuma.



🧵 pic.twitter.com/L9m0X9sZUM — Revista del Consumidor (@RdelConsumidor) October 3, 2025

Asimismo, entre las pruebas se incluyeron manchas de espinaca, café, salsa taquera, ragú y sebo, así como evaluaciones después de 10 ciclos de lavado para revisar la conservación del color y 15 ciclos para determinar el desgaste de las fibras.

Los mejor calificados: Ace Oxígeno Activo, Ariel Revitacolor, Bold 3 Cariñitos de Mamá, Bold 3 Softech, Carisma, Foca, Persil Universal, Viva Higiene + Anti-Olor y 1-2-3. En detergentes en polvo multiusos son: El Milagro, La Morena y Útil.

Para conocer el estudio completo y el caso particular de cada detergente da click aquí.

¿Qué es bueno para quitar lo percudido?

Algunos métodos caseros efectivos para quitar lo percudido de la ropa blanca: usar una mezcla de bicarbonato de sodio, jugo de limón y agua caliente para ablandar y eliminar la suciedad acumulada.

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