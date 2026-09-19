Eduardo Elías Gutiérrez López, abogado: “Para aplicar la Ley de Voluntad Anticipada no necesitas estar enfermo, puedes elaborar un documento en cualquier momento y designar a una persona que haga valer tu decisión”

Decidir qué tratamientos médicos aceptaríamos o rechazaríamos al final de la vida no tiene que esperar hasta recibir un diagnóstico grave. La Voluntad Anticipada también es una forma de prevención, ya que permite dejar estas decisiones por escrito mientras la persona puede expresarlas libremente.

El abogado Eduardo Elías Gutiérrez López explicó en un video que no es necesario estar enfermo para hacerlo: “Puedes elaborar un documento en cualquier momento y designar a una persona que haga valer tu decisión”. Así, si en el futuro una enfermedad terminal impide comunicar lo que se desea, la voluntad ya estará definida.

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¿Se puede hacer la Voluntad Anticipada sin estar enfermo?

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México señala que el documento notarial puede tramitarse sin necesidad de padecer una enfermedad avanzada o terminal. La Ley General de Salud también contempla la posibilidad de dejar este tipo de decisiones por anticipado.

En CDMX, para realizar el documento preventivo se contempla:

Ser mayor de 18 años

Estar en pleno uso de las facultades mentales

Acudir ante un notario público

Nombrar a un representante

Firmar ante dos testigos

Presentar identificaciones oficiales vigentes

Una vez firmado, el documento tiene vigencia indefinida, aunque puede modificarse o revocarse posteriormente.

¿Qué hace la persona designada como representante?

El representante no decide por cuenta propia qué hacer con el paciente. Su función es hacer valer lo que la persona dejó establecido previamente.

Por ejemplo, si alguien señaló que ante una enfermedad terminal no desea someterse a procedimientos destinados únicamente a prolongar artificialmente la vida, esta persona de confianza ayuda a que médicos y familiares conozcan y respeten esa decisión.

De esta manera, la voluntad queda clara antes de que ocurra una situación en la que el paciente ya no pueda hablar, escribir o expresar lo que quiere.

¿La Voluntad Anticipada permite la eutanasia?

Gutiérrez López aclara que ambos conceptos no deben confundirse. La Voluntad Anticipada no busca provocar la muerte, sino evitar intervenciones desproporcionadas cuando existe una situación médica irreversible y permitir que el proceso ocurra de manera natural.

También contempla la posibilidad de recibir cuidados paliativos para controlar el dolor y otros síntomas, además de brindar acompañamiento al paciente.

El abogado explica que permitir que la muerte siga su curso natural, sin procedimientos desmedidos para prolongar artificialmente la vida, se conoce como ortotanasia. Por eso, dejar esta decisión por anticipado no significa rechazar toda atención médica, sino establecer qué cuidados y tratamientos se desean o no recibir bajo determinadas circunstancias.

¿El trámite de Voluntad Anticipada puede ser gratuito en CDMX?

La Ciudad de México ha realizado campañas especiales de gratuidad para facilitar este trámite. Por ejemplo, durante abril de 2025 las personas de 65 años o más pudieron realizarlo sin costo en notarías participantes.

Para 2026, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México mantiene tarifas preferenciales del 12 de marzo al 31 de diciembre: $750 más IVA para adultos mayores de 65 años y $1,600 más IVA para el resto de la población capitalina.

Existe otra vía gratuita: el Formato de Voluntad Anticipada en instituciones de salud públicas o privadas. Sin embargo, este se utiliza cuando la persona ya cuenta con un diagnóstico de enfermedad avanzada, incurable, sin respuesta al tratamiento o en fase terminal.

La diferencia es clave: quien quiere prevenir y dejar tomada la decisión desde ahora puede acudir ante notario sin estar enfermo; quien ya enfrenta una condición médica contemplada por la norma puede solicitar el formato correspondiente en una institución de salud.

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