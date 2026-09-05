¿Cambian las jubilaciones en Jalisco? La propuesta del Congreso para topar las pensiones y promediar los últimos 10 años de sueldo

La forma de calcular una jubilación del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) podría cambiar en poco tiempo. Y es que gracias a una propuesta presentada en el Congreso estatal, se busca que, en lugar de considerar los últimos tres años de sueldo, se tome el promedio de los últimos 10 años. También plantea fijar en 70 mil pesos el monto máximo mensual sobre el que se harían aportaciones.

Por ahora, las reglas siguen igual, ya que la iniciativa todavía debe discutirse y aprobarse antes de que pueda aplicarse.

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¿Qué cambiaría en las jubilaciones de IPEJAL?

Entre los principales cambios que plantea la propuesta están:

Calcular la jubilación con el promedio del sueldo de los últimos 10 años

Establecer una base mensual máxima de aportación de 70 mil pesos

Revisar las pensiones que superen los límites constitucionales

Aumentar la vigilancia sobre las inversiones, gastos y patrimonio del Instituto

Es importante hacer una distinción: los 70 mil pesos no serían el monto máximo de una pensión, sino el límite del sueldo sobre el cual se calcularían las aportaciones al IPEJAL.

Rueda de prensa de los diputados @EnriqueV01 y @tonatiuhbp

Tema: Nueva Ley de Pensiones del Estado de Jalisco. pic.twitter.com/4mSjUBaomV — Congreso de Jalisco (@LegislativoJal) September 2, 2026

¿Cómo se calcula actualmente una pensión en Jalisco?

Actualmente, el artículo 70 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco establece que se toma el promedio del sueldo tabular de los últimos tres años de servicio. Por ello, ampliar este periodo a 10 años sería uno de los cambios más importantes de la propuesta.

Para acceder a una pensión por jubilación, la misma ley establece como regla general tener al menos 65 años de edad y 30 años de cotización. Al cumplir ambos requisitos corresponde el 100% de la base utilizada para calcularla.

¿Existe actualmente un límite para las pensiones de IPEJAL?

La ley establece una pensión máxima de 39 UMA mensuales. Con el valor de la UMA vigente en 2026, de 3 mil 566.22 pesos al mes, el límite equivaldría a aproximadamente 139 mil pesos mensuales.

Sin embargo, este límite no puede utilizarse para reducir pensiones que ya habían sido otorgadas bajo reglas anteriores. En 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó disposiciones que pretendían aplicar retroactivamente el nuevo tope, al considerar que afectaban derechos adquiridos de los pensionados.

La propuesta también cambiaría la administración de IPEJAL

Los cambios propuestos no se limitarían al cálculo de las jubilaciones. La iniciativa propone dar mayor representación a trabajadores, pensionados y jubilados dentro del Consejo Directivo y crear un Comité de Inversiones y Riesgos, integrado por especialistas independientes nombrados por el Congreso.

También plantea que la venta de inmuebles del Instituto necesite autorización del Congreso y que los préstamos incorporen seguros de vida y desempleo como respaldo. Además, IPEJAL tendría que presentar estudios actuariales, informes financieros, proyectos de presupuesto y planes de inversión para aumentar la vigilancia sobre sus recursos.

La propuesta fue presentada por los diputados Tonatiuh Bravo Padilla y Enrique Velázquez González con la intención de abrir la discusión sobre la situación financiera del Instituto y evitar que, a futuro, se ponga en riesgo el pago de las pensiones. Mientras el Congreso no apruebe una reforma, las condiciones actuales permanecen vigentes.

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