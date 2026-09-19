Así se vivió el simulacro del 19S

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se llevó a cabo este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, con una amplia participación ciudadana en la Ciudad de México y el resto del país.

La alerta sísmica se activó a través de más de 23 mil altavoces públicos, estaciones de radio, televisión mediante un sistema de alertamiento temprano enviado a más de 80 millones de teléfonos celulares.

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Millones de personas salieron ordenadamente de oficinas, escuelas, unidades habitacionales y negocios en las 32 entidades federativas para cumplir con los protocolos de protección civil.

En distintos puntos, las personas se dirigieron hacia los puntos de reunión previamente identificados.

La jornada comenzó a las 7:19 horas con el izamiento de la bandera nacional a media asta en el Zócalo capitalino.

El ejercicio sirvió para honrar la memoria de las víctimas durante los sismos de esa misma fecha sucedidos en 1985 y 2017, reforzando la cultura de prevención y la respuesta de la ciudadanía

A diferencia de ediciones anteriores, el simulacro nacional se efectuó por primera ocasión en un día sábado. Puedes conocer las imágenes dando click en este enlace.

¿Cómo funciona la alerta sísmica?

El sistema de difusión celular no requiere saldo, datos móviles ni conexión a internet para funcionar, por lo que es totalmente gratuito y únicamente requiere que los dispositivos móviles estén actualizados.

Un sistema de sensores especiales vigila el movimiento de la tierra. Está formado por cientos de sensores sísmicos repartidos cerca de las costas y otras zonas con actividad tectónica. Estos sensores detectan las primeras señales de un sismo y, si cumplen ciertos criterios, activan la alerta. El sistema principal del país se llama SASMEX (Sistema de Alerta Sísmica Mexicano), y su función principal es dar aviso anticipado para proteger vidas y bienes.

Cuando ocurre un sismo, los sensores cercanos al epicentro registran el temblor antes que nadie. Estos sensores calculan datos como la energía liberada y la magnitud, ayudando a estimar la fuerza y la distancia del sismo. Si por lo menos dos sensores detectan una energía mayor a la establecida, el sistema analiza si el temblor supera los niveles definidos para generar una alerta.

En ese instante, la red de sensores transmite por radio una señal oficial de alerta. Las ondas de radio viajan mucho más rápido que las ondas sísmicas.

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