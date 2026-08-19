¿Cambian para siempre los estacionamientos de Querétaro? Lanzan iniciativa que impactaría en todos los conductores del estado

Salir de un estacionamiento sin efectivo podría dejar de ser un problema en Querétaro. Y es que gracias a una iniciativa presentada en el Congreso estatal, se propone que los puntos de cobro cuenten con una terminal bancaria para aceptar tarjetas de débito y crédito, de modo que cada persona pueda elegir cómo pagar.

La propuesta no busca eliminar el dinero en efectivo, sino ampliar las alternativas disponibles.

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¿Cómo cambiaría el pago en los estacionamientos de Querétaro?

Según información oficial, la iniciativa plantea agregar una fracción XI al artículo 4 de la Ley de Estacionamientos Públicos y Servicios de Recepción y Depósito de Vehículos para el Estado de Querétaro.

Con este cambio, los prestadores del servicio tendrían la obligación de contar con una terminal bancaria habilitada en todos sus puntos de cobro para recibir:

Tarjetas de débito

Tarjetas de crédito

Efectivo, que seguiría siendo una alternativa

De acuerdo con la propuesta del diputado Enrique Antonio Correa Sada, la medida busca evitar que una persona tenga dificultades para salir de un estacionamiento por no llevar efectivo y, al mismo tiempo, reducir filas y retrasos en las zonas de pago.

¿Podrían cobrar comisión por pagar con tarjeta?

Uno de los puntos incluidos en el documento legislativo establece que el uso de una terminal bancaria no podría generar cargos adicionales, comisiones extraordinarias ni otras condiciones para la persona usuaria.

A esto se suma que reducir el manejo de efectivo podría mejorar las condiciones de seguridad tanto para quienes utilizan los estacionamientos como para las personas que trabajan en ellos. La iniciativa también contempla a sectores como:

Personas adultas mayores

Personas con discapacidad

Turistas

Personas que utilizan habitualmente medios electrónicos de pago

¿Cuándo tendrían que instalar terminales los estacionamientos?

Por ahora, la medida no está vigente, ya que se trata de una iniciativa que todavía debe avanzar en el proceso legislativo. Sin embargo, el documento presentado ante la LXI Legislatura del Estado de Querétaro ya establece cómo tendría que aplicarse en caso de ser aprobado.

De acuerdo con la iniciativa, una vez que la reforma entre en vigor, los prestadores del servicio tendrían 120 días naturales para realizar las adecuaciones técnicas, operativas y administrativas necesarias e instalar las terminales bancarias.

Por su parte, los municipios contarían con un plazo máximo de 90 días naturales para ajustar sus reglamentos, disposiciones y mecanismos de supervisión relacionados con los estacionamientos. Además, el incumplimiento podría ser sancionado conforme a las disposiciones administrativas aplicables.

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